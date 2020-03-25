В Чечне выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения уханьским коронавирусом выявлен в Чечне у вернувшегося из-за рубежа местного жителя.

"К сожалению, у нас официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать", – сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Между тем ранее глава Минздрава региона Эльхан Сулейманов заявил, что коронавирус был выявлен у троих жителей Чечни, прибывших из Турции.