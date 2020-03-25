В Казахстане из-за эпидемии отменили весенний призыв в армию

В Казахстане приостановили весенний призыв в армию и увольнение солдат, призванных год назад. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.

«Новость Министерства обороны: в связи с введением чрезвычайного положения увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года, приостанавливается. Аналогично приостанавливается призыв молодого пополнения», — заявил Абаев на брифинге.

Напомним, что режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действует на территории Казахстана с 16 марта. В стране усилена охрана общественного порядка, введен запрет на массовые мероприятия и ограничена работа крупных объектов торговли. Временно закрыты развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей. Действуют ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим.

В настоящее время Алма-Ата и Нур-Султан закрыты на карантин. Именно в этих двух городах впервые были зафиксированы завозные случаи заражения коронавирусом. Когда будет отменен карантин, власти не сообщают.

Весенний призыв должен был стартовать в Казахстане в марте. На срочную воинскую службу планировали призвать свыше 16 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.