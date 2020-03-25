Как палестинский башмачник за одну ночь стал единственным производителем медицинских масок на Западном берегу

Через два дня после вспышки нового коронавируса в Вифлееме Амджад Загир, владелец обувной фабрики из палестинского города Хеврон, понял, что на Западном берегу Иордана скоро кончатся маски. Менее чем через три недели он стал там единственным производителем масок.

Фабрика Загира, которую он открыл за ночь, теперь производит тысячи масок в день и сделала его национальным героем, помогающим палестинцам защитить себя от вируса.

Загир приступил к работе, как только появились новости о первых диагностированных случаях COVID-19 в Вифлееме. Он купил маску и начал изучать ее, рассматривая со всех сторон.

Сначала он думал, что сможет воссоздать ее, используя материалы, которые он применяет в обувном производстве. «Я пришел к своему другу, фармацевту, и спросил его, какие материалы используются для изготовления масок», - вспоминает Загир. «Он объяснил, что то, что мы используем в обувном производстве, не подходит, и указал мне правильное направление».

Затем Загир начал искать подходящую ткань вокруг Хеврона. Он встретил продавца, который купил материал из Турции год назад, но оставил его неиспользованным, потому что импортировать маски из Китая дешевле, чем производить их в Хевроне. Загир купил ткань, которая, как подтвердил его друг-фармацевт, была правильным материалом.

«Сначала я пытался шить маски, используя ту же машину, которую мы используем для шитья обуви. Но эта попытка оказалась безуспешной, потому что ткань для масок была слишком тонкой и легко разрывалась на части», - говорит Загир. «Я пытался гладить ткань, чтобы создать складки, но в итоге я сжег ее».

Затем Загир попытался прогладить ее в химчистке. Это также не удалось, сказал он, - деликатная ткань не выдерживает высокой температуры.

Но Загир не сдался - особенно когда он узнал, что на Западном берегу кончаются маски и что это может быть прекрасной возможностью. Будучи потомком семьи торговцев, унаследовавших обувную торговлю от своего прадеда, у 30-летнего башмачника было хорошее чувство бизнеса.

Однако его мотивировала не только прибыль. «Речь идет о помощи моему народу и способах трудоустройства», - сказал он. «В Хевроне кризис, и многие из жителей безработные».

Загир обошел весь город, консультируясь с швейными мастерскими и фармацевтами. В конце концов он обнаружил, что в городе есть машина, которая может складывать маски во время глажения. Чтобы смягчить уровень тепла при 400 градусах по Цельсию, он зажал маски между слоями бумаги. Эксперимент сработал.

«В первый день мне удалось создать только 500 масок», - сказал он. «На следующий день я сделал еще 1000. Затем я привел 20 рабочих, чтобы увеличить производство».

На сегодняшний день маленькая фабрика Загира является единственным производителем масок в Палестине. Она производит от 7000 до 9000 масок в день.

Однако Загир не удовлетворен количеством. Со следующей недели он планирует еще больше расширить производство, чтобы не отставать от спроса. Он уже нашел пустую мастерскую, в которой он скоро будет работать, добавил он.

По словам Загира, маски продаются быстрее, чем горячие пирожки. Он продает их государственным служащим, больницам, даже палестинской полиции; только в субботу он доставил 5000 масок полиции в Наблусе. Этим официальным учреждениям он продает маски по символической цене 1,50 шекеля за единицу - цене, определенной губернатором Хеврона. Для аптек и других продавцов тариф отличается.

«Я начал получать запросы из Иордании, Кувейта, стран Персидского залива и Канады», - сказал он. «Даже израильские продавцы обращались ко мне, чтобы купить мои маски, но у меня не хватает рабочих. Хотел бы я снабжать всех».

Однако материал, который использовал Загир, скоро закончится. Он уже заказал больше, но страны закрывают свои границы, чтобы сдержать распространение коронавируса. Пандемия также достигла Турции, откуда этот материал будет экспортироваться.

Но Загир невозмутим. «Я уверен, что смогу привезти материалы. Я связался с Палестинской торговой палатой, а они в свою очередь обратились в Израильскую торговую палату, которая затем связалась с таможенными и другими органами власти по этому вопросу», - сказал он. «Это кризис здравоохранения, глобальная пандемия, чрезвычайное положение. Это не обычный бизнес, поэтому я вполне уверен, что они позволят мне импортировать товары».

Загир считает, что через неделю он сможет производить 100 000 масок в день. «Сегодня я опробовал новую технику шитья, которая оказалась успешной, и мы сделали 15 000 масок. Это самое большое количество с тех пор, как мы начали производство», - сказал он. «Моя маска уникальна, она не похожа ни на одну другую в мире. Кто бы ни наткнулся на эту маску, тотчас узнает, что она сделана в аль-Халиле (Хевроне) », - добавил он.

В общем, как всегда и в любое время, то что для одних является кризисом, для других является временем возможностей.