Чад: 92 солдата были убиты в "самом смертоносном" нападении Боко Харам

Президент Чада Идрисс Деби заявил во вторник, что по меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате самого смертоносного нападения группировки Боко Харам на вооруженные силы страны.

«Мы потеряли 92 наших солдат, унтер-офицеров и офицеров», - сказал президент в ночь на воскресенье в Боме.

«Мы впервые потеряли так много людей», - добавил он после посещения места происшествия в провинции Лак, которая граничит с Нигером и Нигерией.

Нападение на солдат на полуострове Бома продолжалось не менее семи часов, и присланные подкрепления также попали под удар, сообщил один из солдат агентству AFP.

Он сказал, что 24 армейских транспортных средства были уничтожены, в том числе бронетехника. Боевики Боко Харам унесли оружие, украденное у военных, на скоростных катерах.

«Враг сильно ударил по нашей обороне в этой зоне», - сказал старший офицер.

Это нападение стало частью расширяющейся вооруженной кампании в обширном болотистом районе озера Чад, где сходятся границы Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии.

«Боко харам» начали вооруженную кампанию в Нигерии в 2009 году, прежде чем начать вторжения к своим восточным соседям.

Ранее во вторник военные Нигерии сообщили, что десятки нигерийских солдат были также убиты в северо-восточном штате Борно недалеко от границы с Чадом.

Нападавшие использовали гранатометы и другое тяжелое вооружение при нападении на деревню Горги в понедельник вечером.

Пока не ясно, кто был нападавшим, но в регионе действуют боевики из группировок Боко Харам* и ИГИЛ* в Западной Африке.

В последние месяцы Боко Харам усилили свои нападения на острова бассейна озера Чад.

С 2015 года страны этого региона сотрудничают в рамках Многонациональных совместных силах, региональной коалиции стран вокруг озера Чад, с помощью местных жителей, сформированных в группы дружинников.

По данным Организации Объединенных Наций, за десятилетнюю вооруженную кампанию Боко Харам на сегодняшний день погибли 36 000 человек и было перемещено почти два миллиона человек в северо-восточной Нигерии.

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