В Кабуле вооруженные боевики напали на сикхский храм

Неизвестные боевики, включая террористов-смертников, ворвались в сикхский религиозный комплекс в столице Афганистана Кабуле и вступили в бой с афганскими силами безопасности.

Силовики оцепили район, расположенный в старом Кабуле, и пытались противостоять нападению, которое началось в 7:45 по местному времени, сообщил журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел Тарик Ариан.

«Люди застряли внутри здания и (силы безопасности) пытаются их спасти», - сказал Ариан агентству AFP.

Нариндра Сингх Хальса, член парламента от сикхского меньшинства, сообщил агентству AP, что находился недалеко от гурдвары — сикхского храма - когда произошло нападение, и он побежал к месту происшествия. Он сказал, что по крайней мере четыре человека были убиты.

Позже Хальса сообщил агентству Reuters, что многие люди все еще находятся внутри здания. «Стрелки начали свою атаку в то время, когда дхарамсала была полна поклонников», - сказал он, имея в виду область святилища в комплексе храма.

Другой сикхский член парламента сказал, что в храме «около 150 человек».

«Некоторые люди в храме прячутся, а их телефоны выключены. Я очень обеспокоен», - сказал Анаркали Каур Хонаряр агентству AFP.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение. Ранее в этом месяце террористы ИГИЛ* напали на группу шиитов в Кабуле, убив 32 человека.

Атака произошла, когда Афганистан столкнулся с множеством кризисов, которые поставили страну на грань выживания. Плюс ко всем бедам страны Вашингтон во вторник сократил помощь Афганистану на 1 миллиард долларов.

В Афганистане проживает менее 300 семей сикхов. Помимо заявлений о дискриминации они также часто подвергаются нападениям со стороны вооруженных групп. В 2018 году в результате взрыва бомбы, совершенной террористом-смертником из ИГИЛ*, погибло более десятка сикхов человек в восточном городе Джалалабад.

Во времена правления талибов в конце 1990-х годов сикхов обязывали носить желтые повязки, но это правило редко соблюдалось.

В последние годы большое количество сикхов и индусов ищут убежища в Индии, в которой преобладает индуистское большинство и имеется большое население сикхов.

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