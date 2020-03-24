Почему молчит Путин?

В то время, как лидеры большинства стран лично обращаются к своим нациям с призывами к сплочению перед лицом вызовов, порожденных пандемией короновируса, хваленный "национальный лидер" россиян предпочитает общение со своими подчиненными и заранее подготовленные визиты в "потемкинские деревни" вроде того, что можно было лицезреть сегодня.

И это происходит тогда, когда не только медицинская инфраструктура страны за исключением максимум нескольких залитых деньгами городов вроде Москвы и Сочи оказалась неготовой к пандемии. Неготовой оказалась и экономика страны - перед угрозой банкротства из-за закрытия на карантин сегодня оказалась огромная часть малого бизнеса, а значит и среднего класса, его остатков - реальных, а не тех фиктивных 70%, которые по Путину живут на зарплату 17 000 рублей в месяц.

В экономически развитых странах в такой ситуации правительства оказывают массированную поддержку бизнесу и гражданам. Предоставляются отсрочки по выплатам налогов и арендных платежей, предоставляющим их собственникам компенсируются их потери, выплачиваются пособия не выходящим на работу или лишившимся ее и т.д, и т.п.

Конечно, для этого всего нужны деньги. А почему их нет в богатейшей по своим природным ресурсам России? Ушли на войны в Сирии, Донбасе и Ливии? На строительство Крымского моста? Вбуханы в пропагандистские империи симоньян, соловьевых, киселевых и тысяч им подобных рангом поменьше? Или на покупку яхт Абрамовича, шубохранилищ Сечина и прочих радостей жизни представителей правящего режима?

Желающих задать все эти вопросы "национальному лидеру" будет становиться все больше. Особенно с учетом того, что он сам усугубил свою ситуацию, во-первых, спровоцировав обрушение цен на нефть и курса рубля выходом из сделки с ОПЕК - как раз в тот момент, когда стране критически нужны деньги. А во-вторых, политический кризис своими раскалывающими общество поправками к конституции и решением о возможности править неограниченное количество сроков - как раз тогда, когда власть и общество нуждаются в доверии друг к другу и гражданском сплочении.

Неудивительно, что Путин в такой ситуации не спешит обращаться к народу напрямую, ведь замеры общественного мнения четко показывают, что в последнее время каждое такое обращение, даже в казалось бы удобном ему формате короткометражных интервью ТАСС, вызывает противоположный эффект - разочарования и отторжения.

Путин нашел формальные аргументы для выступления перед депутатами Госдумы, которым от него и аргументов не требуется с учетом того, что ее председатель Вячеслав Володин заявил, что не нефть и газ, а он, Путин является главным достоянием России. Но ответить на вопрос о том, почему это "достояние" способно лишь усугублять проблемы своей страны, а не решать их, будет сложно, если обращаться не к обеспеченным на несколько поколений вперед депутатам, а к ободранному населению.

Поэтому и вопрос "почему Путин не обращается к народу России?" сегодня выглядит как риторический.