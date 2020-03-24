Гражданам Казахстана выплатят пособия на время карантина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать ежемесячные выплаты лицам, которые лишились своих доходов в связи с введением чрезвычайного положения. Об этом Токаев заявил на заседании государственной комиссии по ЧП, сообщает «Фергана».

Сумма выплат составит 1 МЗП (минимальная зарплата, 42,5 тыс. тенге / $95,5).

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона казахстанцев, отметил Токаев. «При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки», — добавил он.

Механизм выплат будет разрабатывать госкомиссия, а списки тех, кто получит деньги, — специально созданные региональные штабы с участием общественности и национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

В период действия карантина только в Алма-Ате численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тыс. человек. Кроме того, приостановили свою деятельность 80% индивидуальных предпринимателей.

Ранее президент на время ЧП в Казахстане поручил дать должникам отсрочку по кредитам, а врачам и полицейским, работающим из-за коронавируса в усиленном режиме, — выплатить премии в размере одного должностного оклада.

Напомним, что режим ЧП в Казахстане действует с 16 марта.