В Крыму возбудили уголовное дело на Рефата Чубарова за события 2014 года

Следственный комитет РФ в Крыму возбудил уголовное дело против лидера Меджлиса крымскотатарского народа* Рефата Чубарова. Об этом 23 марта сообщает сайт Следкома.

В отношении Чубарова открыли дело по статье российского УК – «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием».

Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года.

В Следкоме утверждают, что «получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков» у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым.

По версии российских следователей, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу «организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками Меджлиса».

Следком РФ, как следует из этого дела, по прежнему не волнует даже тот факт, что Крым в те дни не был российским даже по российским законам.

В комментарии изданию Крым.Реалии Чубаров сказал:

«Теперь они пытаются инкриминировать мне вину организации массовых беспорядков. Эта статья предусматривает от 8 до 15 лет. Понятно, что это рефлексия на наши планы по организации мирной, ненасильственной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Между тем, 6 декабря 2019 года Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции – 3 мая.

Напомним, что 5 июля 2014 года, когда Рефат Чубаров возвращался в аннексированный Россией Крым с выездного заседания Меджлиса в Херсонской области, российские силовики запретили ему въезд на 5 лет. На админгранице с полуостровом Чубарова встречала тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она зачитала ему предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности», после чего российские пограничники вручили главе Меджлиса уведомление о запрете на въезд на территорию России.

* - запрещены в РФ