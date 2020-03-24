ООН призывает к глобальному перемирию на фоне пандемии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал в понедельник к немедленному прекращению огня в конфликтах по всему миру для борьбы с пандемией коронавируса.

Глава ООН сказал: «Настало время положить конец вооруженному конфликту и сосредоточиться на реальной борьбе за наши жизни».

Гутерриш сказал, что мир сталкивается с «общим врагом - Covid-19», который не заботится о «национальности или этнической принадлежности, фракции или вере».

Он сказал, что женщины, дети, инвалиды, маргинальные и перемещенные лица, и люди, оказавшиеся в условиях вооруженных конфликтов, которые бушуют во всем мире, являются наиболее уязвимыми, и «также подвергаются наибольшему риску понести разрушительные потери от Covid-19».

Пришло время заставить замолчать оружие, остановить артиллерию, прекратить авиаудары и создать коридоры для спасительной помощи и открыть окна для дипломатии, сказал он.

«Ярость вируса иллюстрирует безумие войны», - сказал генеральный секретарь.

Слова Гуттериша прозвучали когда сирийский конфликт вступил в свой 10-й год, конфликт в Йемене - уже в пятый год, а конкурирующие правительства в Ливии сражаются уже почти год.

Африка также сталкивается с беспорядками от Сомали и Южного Судана до Конго. Конфликту на востоке Украины уже почти шесть лет, а Колумбия до сих пор не заключила мир с меньшими из вооруженных группировок, с которыми она боролась.

Террористические группировки, такие как ИГИЛ* и Аль-Каида*, а также их филиалы активно участвуют в нападениях в Юго-Восточной Азии, Сирии, Сомали, Нигерии, Мали, Буркина-Фасо и многих других странах по всему миру.

Гутерриш призвал воюющие стороны «отложить в сторону недоверие и враждебность» и черпать вдохновение в усилиях, направленных на то, чтобы объединить соперников для совместной борьбы с коронавирусом, но подчеркнул, что необходимо гораздо больше.

«Прекратить болезнь войны и бороться с болезнью, которая разрушает наш мир», - сказал генеральный секретарь. «Это начинается с прекращения боев везде. Сейчас. Это то, что нужно нашей человеческой семье, сейчас как никогда ».

В минувшие выходные генеральный секретарь ООН заявил, что стороны в Ливии положительно отреагировали на призывы к гуманитарной паузе для решения проблемы Covid-19, но он заявил журналистам в понедельник, что недавно заключенное перемирие «не очень хорошо держится, и это одна из из причин, почему я считаю, что нам нужно глобальное прекращение огня».

Он добавил, что посланники ООН в зонах конфликтов будут разговаривать с воюющими сторонами, «чтобы убедиться, что этот глобальный призыв не только выслушан, но и ведет к конкретным действиям, ведет к паузе в боевых действиях, создает условия для реагирования на COVID- 19, чтобы быть гораздо более эффективным».

Гутерриш подчеркнул, что в странах, пострадавших от войны, системы здравоохранения рухнули, «специалисты здравоохранения, которых уже немного, часто становятся жертвами», а беженцы и перемещенные лица «вдвойне уязвимы».

«Если боевые действия продолжатся, у нас может быть абсолютно разрушительное распространение эпидемии», - сказал он.

По его словам, в среду Организация Объединенных Наций планирует направить гуманитарную помощь на сумму 2 млрд. долларов для борьбы с пандемией, включая помощь беженцам и перемещенным лицам.

Гутерриш сказал, что он также направил в понедельник письмо лидерам Большой двадцатки, крупнейших экономических держав, которые, как ожидается, проведут виртуальную встречу на этой неделе. Он сам примет участие во встрече и заявит, что для подавления Covid-19 необходима сильная координация.

По его словам, эта координация должна не только обеспечить, чтобы более богатые развитые страны могли эффективно реагировать на эту пандемию, но и чтобы возникла «массивная поддержка», способная предотвратить распространение коронавируса «как лесного пожара в развивающихся странах».

Затем, по словам Гутерриша, должен быть «огромный пакет» для реагирования на экономические и социальные последствия в развивающихся странах, для поддержания на плаву домашних хозяйств, предприятий и обществ.

Генеральный секретарь сказал, что, учитывая необходимость удерживать страны на плаву во время этого кризиса, крупные индустриальные страны и организации, такие как Всемирный банк и МВФ, должны будут оказать поддержку развивающемуся слою, что будет равно более 10 процентам ВВП для этих стран.

Также в понедельник глава МВФ заявила, что фонд готов внести свой вклад, предположив, что в случае необходимости он направит все свои триллионы долларов на предоставление кредитных ресурсов нуждающимся странам.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила после телефонной конференции с финансовыми представителями стран Большой двадцатки, что МВФ получил запросы на экстренную помощь почти из 80 стран. Она пообещала, что МВФ планирует сильный скоординированный ответ, работая со Всемирным банком и другими группами.

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