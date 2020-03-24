Правозащитники возложили на Ас-Сиси ответственность за вспышку COVID-19 в Египте

Семь правозащитных организаций возлагают на президента Египта Абдуль-Фаттаха ас-Сиси ответственность за распространение коронавируса в Египте, который, по их утверждению, привел к серьезной медицинской катастрофе.

Организации также призвали международное сообщество пересмотреть свою поддержку ас-Сиси и потребовали освобождения политических заключенных.

В понедельник организации выпустили совместное заявление, в которой говорится, что «Ас-Сиси проявляет мало, а то и совсем никакой открытости в отношении международной катастрофы, которая затронула не только его народ, но и человечество», отметив, что «коронавирус все еще распространяется неконтролируемым образом по всему Египту».

В заявлении добавлено: «Во многих случаях иностранцы действительно заразились инфекцией во время поездки в Египет. Это доказано и подтверждает, что ситуация в Египте чрезвычайно серьезная».

В заявлении также говорится: «Оценки международных ученых, журналистов, ищущих факты, и очевидцев, показывают, что реальное число случаев, вероятно, будет намного выше, чем официальные цифры, объявленные египетским правительством, и с ухудшением системы здравоохранения в Египте такая ситуация станет еще хуже, подвергая 100 миллионов человек возрастающей опасности».

В заявлении подчеркивалось, что: «Ас-Сиси должен нести ответственность перед международным сообществом за последствия этой серьезной эпидемии, и мы посылаем серьезное предупреждение египетскому режиму, который скрывает факты о распространении коронавируса в Египет, что в конечном итоге приведет к еще большей катастрофе».

В заявлении указывалось, что «Египет просто не обладает необходимыми ресурсами для сдерживания распространения вируса, который очень заразен и может затронуть все население», отметив, что «египетские власти до сих пор отказывались освободить политических заключенных которые живут в очень плохих условиях, нарушающих стандарты прав человека, чтобы обуздать распространение вируса».

Правозащитные группы также добавили, что: «Египетский режим продолжает демонстрировать необоснованное безрассудство в борьбе с этой эпидемией, о чем свидетельствует тот факт, что Египет является единственной страной, которая открыла свои границы для китайских и итальянских посетителей, когда большинство других стран сделал противоположное».