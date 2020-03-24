ОАЭ: пандемия не помешала американско-эмиратовским учениям

В понедельник тысячи американских и эмиратовских солдат приняли участие в военных учениях в ОАЭ, которые, похоже, игнорировали глобальную пандемию, охватившую весь мир.

По данным AP, учения под названием Native Fury проводились военными ОАЭ и США на базе Аль-Хамра в пустынном регионе Абу-Даби. В них участвовали тысячи американских морских пехотинцев, а также другие военно-морские и армейские подразделения.

В ходе операции 4000 военнослужащих - при поддержке бронетехники и вертолетов - «захватили» модельный город, в котором были созданы многоэтажные здания, мечети и даже магазины жареной курицы.

Учения проводятся на фоне напряженности в отношениях с Ираном после убийства в январе генерала Касема Солеймани.

Считается, что Native Fury является мощным сигналом для Тегерана, который попал в серьезный кризис в области здравоохранения после массовой вспышки коронавируса в стране.

Тегеран обратился к Вашингтону с призывом ослабить санкции против страны. Он также обратился к странам с просьбой игнорировать санкции на фоне обострения кризиса в области здравоохранения в Иране, в результате которого тысячи людей умерли от COVID-19.

США заявили, что операция не была направлена ​​на запугивание Тегерана, несмотря на то, что учения проходят всего в 300 км от берегов Ирана.

"Провокация? Я не знаю" - сказал бригадный генерал Томас Сэвидж из 1-й морской экспедиции, американский командующий на этом мероприятии, сообщает AP.

«Мы говорим о стабильности в регионе. Так что, если они сочтут это провокационным, ну, это их дело. Для нас это просто нормальное упражнение».

В то время как Иран пытается справиться со вспышкой коронавируса, ОАЭ также ввели жесткие меры по борьбе с кризисом, включая закрытие магазинов и авиарейсов.

В ОАЭ было зарегистрировано 198 случаев заболевания и два смертельных случая, но генералы и дипломаты отрицают, что военные учения представляют какой-либо риск для общественности. По их словам, солдаты на базах ОАЭ тестируются на предмет выявления COVID-90.

Между тем, США сейчас занимают третье место в мире по числу случаев коронавируса. Более 34 000 человек были диагностированы с болезнью, которая унесла 459 жизней.