Вашингтон сократит помощь Кабулу на миллиард долларов из-за конфликта Гани и Абдуллы

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил о сокращении американской помощи Афганистану на 1 млрд долларов после того, как он не смог убедить президента Афганистана Ашрафа Гани и его политического соперника Абдуллу Абдуллу прекратить вражду, которая способна поставить под угрозу мирные усилия под руководством США.

США могут также сократить помощь еще на 1 млрд. долларов в 2021 году, и проводят «обзор всех наших программ и проектов с целью выявления дополнительных сокращений и пересмотра наших обязательств перед будущими конференциями доноров для Афганистана», - сказал Помпео.

Заявление Помпео прозвучало, когда он летел домой после бесплодных однодневных усилий в Кабуле, направленных на то, чтобы положить конец спорам Гани и Абдуллы за пост президента, и получить их согласие сформировать «инклюзивное правительство».

Столь резкое объявление по итогам миссии Помпео, несмотря на распространяющуюся глобальную пандемию коронавируса, подчеркивает, как сильно затормозились усилия США по прекращению войны в Афганистане. С учетом ожидаемой рецессии американской экономики Вашингтон видимо не собирается больше заниматься «цивилизационной миссией» в Афганистане, если даже его союзники не могут договориться между собой.

США «глубоко сожалеют» о том, что Гани и Абдулла «не смогли договориться о всеобъемлющем правительстве», сказал Помпео, добавив, что «их провал нанес вред американо-афганским отношениям и, к сожалению, обескураживает тех афганцев, американцев и партнеров по коалиции, которые пожертвовали своими жизнями и имуществом».

Напомним, что США платят миллиарды долларов ежегодно в афганский бюджет, включая силы обороны страны.

Сам Афганистан способен собрать едва ли четверть дохода, необходимого для управления страной, что дает Помпео значительные финансовые возможности, чтобы вынудить двух враждующих лидеров преодолеть спор.

На обратном пути в Вашингтон Помпео приземлился на военной базе в Катаре для 75-минутной встречи с официальными лицами талибов*, в том числе с их главным переговорщиком муллой Барадаром Ахундом.

Обращаясь к репортерам после отъезда из Катара, Помпео отказался сообщить, как будут распределены сокращения в размере миллиарда долларов, и установит ли он крайний срок для Гани и Абдуллы, чтобы они могли урегулировать свой спор.

Но он указал, что сокращение помощи может быть отменено, если они придут к соглашению.

«Мы надеемся, честно говоря, что они соберутся вместе, и нам не придется это делать. Но мы готовы сделать это», - сказал он.

Тем временем, по его словам, США будут продолжать поддерживать афганские силы безопасности, продолжая при этом поэтапный вывод войск на "условиях", как указано в соглашении, подписанном с талибами в Дохе 29 февраля.

По его словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия, талибы в основном выполнили обязательство по сокращению насилия и работают над формированием команды для внутриафганских переговоров.

Миссия Помпео прибыла почти через месяц после его последнего визита в Доху для подписания 29 февраля соглашения с талибами. Правительство Гани не было стороной соглашения.

За соглашением 10 марта должно было последовать начало переговоров о политическом урегулировании между талибами и делегацией правительства.

Но процесс застопорился из-за требования талибов об освобождении Кабулом 5000 заключенных и вражды между Гани и Абдуллой.

Находясь в Кабуле, Помпео встречался с Гани и Абдуллой по отдельности и вместе.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, выступая до окончания встреч, сказал, что целью визита Помпео было попытаться найти компромисс между двумя афганскими политиками.

* - запрещены в РФ