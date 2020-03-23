Кыргызстан из-за коронавируса переносит выборы

В Кыргызстане в связи с вводом режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса перенесли выборы в местные советы (кенеши). Как сообщает «Азаттык», Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 22 марта дала пояснения по соответствующему решению Совета Безопасности, принятому накануне.

В ЦИК заявили, что выборы 12 апреля должны были состояться в пяти городах и 25 айыльных кенешах Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областей. На текущий момент завершена регистрация для участия в выборах в городские кенеши, а 22 марта завершается регистрация 980 кандидатов в айыльные кенеши.

Далее должны были начаться агитация и период голосования. Эти этапы выборов предполагают активное взаимодействие избирателей и кандидатов, что было бы опасно в условиях эпидемии. Представители нескольких партий и ряд депутатов Жогорку кенеша (парламента Киргизии) уже обратились в ЦИК с просьбой перенести выборы. Поэтому агитация и голосование отложены «до нормализации эпидемиологической ситуации». В ЦИК не называют даже примерный срок. Известно лишь, что чрезвычайное положение в стране введено на месяц.