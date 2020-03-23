Австрия собирается выдать России двух чеченцев

Официальная Вена объявила двум чеченцам о решении их выдать российским властям на основание требований по линии Интерпола, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Экстрадировать собираются Адама Сайтаева и Висита Дидигова.

Сайтаев, 1987 года рождения, прибыл в Австрию в 2017 году будучи с определенными физическими ограничениями: полностью незрячий, не имеет на руке пальцев. В военных действиях не участвовал, в Сирии не мог быть по причине того, что стал инвалидом первой группы в 2013 году.

Дидигов, 1973 года рождения, имеет статус беженца выданного австрийскими властями, на руках у него письмо о выдворения из страны, хотя его выдачи Россия не запрашивала.

Кроме того, Болгария готовится к выдаче чеченца Рамзана (фамилия не указывается в интересах безопасности). Основанием для выдачи стал запрос России по линии Интерпола.