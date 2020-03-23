«Турция не может больше принимать беженцев» - Чавушоглу

В воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не может принимать больше беженцев, как из Сирии, так и из других стран.

Чавушоглу выступил с комментариями в своей статье для Financial Times под названием «Бездействие ЕС в отношении сирийских беженцев - это пятно на совести человечества».

Подчеркнув, что Европейский союз претендует на звание мировой силы, которая является маяком для прав человека и международного права, он сказал, что если что-то не будет сделано в отношении греческого отношения к беженцам и поддержке, которую она все еще получает от ЕС, эта претензия ЕС рухнет.

«Я давно предупреждаю ЕС, чтобы он не успокаивался в отношении стоящих перед ним проблем, включая рост экстремизма, ксенофобии, исламофобии и антисемитизма».

«Мы призвали к обновлению международной системы для управления огромным перемещением людей, спасающихся от конфликтов, таких как сирийские. Мы старательно пытались убедить ЕС помочь нам разрешить такие конфликты и устранить уязвимые места, которые окружают Европу».

Чавушоглу связал ситуацию в Идлибе с ситуацией в Газе, сказав, что «спустя девять лет после конфликта провинция Идлиб стала «новой Газой», где 3,5 миллиона человек изолированы».

Он также коснулся масштабного военного наступления сирийского режима с мая прошлого года и операций Турции на севере Сирии.

«Когда турецкие солдаты подверглись нападению в феврале, мы ответили силой и показали, что значит атаковать страну НАТО», - сказал он, отметив, что «один миллион человек начали движение к границам НАТО и юго-восточной границе Европы, турецко-сирийской границе».

Он отметил, что стоимость усилий Анкары ради сирийцей в Турции и в Сирии составляет более 40 миллиардов долларов, заявив, что «мы не можем продолжать защищать границы НАТО и Европы в одиночку».

Подчеркнув причины решения Турции открыть свои границы с Грецией и Болгарией для пропуска беженцев в Европу, он сказал, что Турция никогда не рассматривалась в качестве конечного пункта назначения.

«Мы не можем заставить их остаться. Наши неосознанные призывы к ЕС серьезно отнестись к этой волне мигрантов и выполнить соглашение о беженцах, заключенное с Турцией в 2016 году, достигли точки кипения с последним перемещением из Идлиба».

Он также раскритиковал ЕС за то, что он не реагирует на «чрезмерные» меры греческих сил против беженцев.

«За этим последовал позор для ЕС и пятно на человеческой совести. ЕС и его парламентарии лишь наблюдали за тем, как греческие силы распыляли слезоточивый газ и обстреливали людей на их границе. Греция также приостановила прием прошений от беженцев. ООН высказалась критически; ЕС нет. Люди погибли, десятки были ранены, а престиж Европы был подорван во всем мире».

Он указал на неспособность ЕС «разработать политику, которая проецирует мир, процветание и достоинство в ближнем зарубежье», и обвинил ЕС в том, что он не «искренне работает с Турцией для достижения этой цели».

«Строительство крепостей не мешает людям бежать ради своей жизни. Солидарность с преступным членом ЕС, Грецией, также не может быть разумной политикой», - сказал он, призвав ЕС найти общий язык для решения этих проблем.

«Если ЕС действительно стремится стать геополитическим союзом, вот как это можно сделать», - добавил он.

Он также считал поведение ЕС, который отталкивает Турцию - единственную крупную европейскую страну, все еще стремящуюся вступить в ЕС - самой большой политической глупостью за поколения.

«Турция, Великобритания и ЕС должны объединиться, чтобы стабилизировать наше общее соседство, в то время как ЕС должен ускорить процесс членства Турции», - добавил он.