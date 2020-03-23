Асадитский режим подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Сирии

Министр здравоохранения сирийского режима заявил в воскресенье, что в Сирии был выявлен первый случай коронавируса.

Лицо, зараженное вирусом, приехало из-за границы, цитирует Низара Язиги официальное информационное агентство режима SANA.

«Для решения этого дела были приняты соответствующие меры», - сказал Низар Язиги.

Между тем, многие наблюдатели крайне скептично относятся к тому, что вирус появился в Сирии только сейчас. С учетом его распространения в Иране, где болеют даже высокопоставленные военные и политические лидеры, а также с учетом массивного иранского присутствия в Сирии, скорее всего счет зараженных должен идти уже на тысячи. Но разумеется, медицинская система Сирии просто не дает возможности их выявлять. Да и самому режиму невыгодно признавать, что заразу в страну занесли иранские союзники.