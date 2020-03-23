Десятки афганских военных погибли из-за "инсайдерского" нападения

Десятки афганских силовиков были убиты в результате нападения на их базу на юге Афганистана, сообщает AFP.

Рахматулла Ярмал, пресс-секретарь губернатора провинции Забул, заявил, что в ходе предрассветного рейда в пятницу шесть афганских полицейских открыли огонь по спящим афганским же солдатам в объединенном штабе полиции и армии неподалеку от Калата, столицы южной провинции, которая долгое время считалась оплотом талибов*.

«В 3 часа ночи 24 афганских полицейских и военнослужащих приняли мученическую смерть, когда шесть полицейских проникли к ним во время сна», - сказал он.

Другие источники называют иные цифры как нападавших, так и погибших. Считается, что у нападавших были связи с талибами.

Как сообщили в AFP, они скрылись на двух военных автомобилях «Хамви», вместе с оружием и боеприпасами.

Нападение произошло на следующий день после того, как исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что афганские силы перейдут на «активную оборонительную позицию», поскольку талибы продолжают нападения даже после подписания мирного соглашения с США в прошлом месяце в катарской столице, Дохе.

Сообщается, что в ответ на это последнее нападение силы кабульского правительства за выходные убили более 50 талибов.

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