Иран в ближайшие недели ослабит карантин — Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ожидает, что меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, включая социальное дистанцирование, будут ослаблены в течение следующих двух-трех недель.

Обвинив «контрреволюционеров» в попытке остановить экономическое производство, Рухани заявил в субботу в телевизионном обращении, что его страна «должна сделать все», чтобы вернуть экономическую активность к нормальной жизни.

Иран является одной из наиболее пострадавших от вируса стран в мире, официальная смертность там уступает только Италии и Китаю. В субботу в последнем подсчете министерства здравоохранения сообщалось, что число погибших возросло более чем на 100 до 1556 человек, а число инфицированных составило 20 610 человек. В общей сложности 7635 человек в Иране выздоровели.

По словам экспертов Рухани пытается соблюсти баланс между решением кризиса общественного здравоохранения и поддержанием экономической и социально-политической стабильности страны в будущем.

Уже испытывая шок от экономических санкций после выхода США в 2018 году из ядерной сделки, которую Иран подписал с мировыми державами три года назад, неспособность страны закупать крайне необходимое медицинское оборудование на международных рынках препятствует его усилиям по борьбе с COVID-19, болезнью, вызванной вирусом.

После объявления первых двух смертей от COVID-19 в культовом шиитском городе Кум 19 февраля Иран предпринял ряд мер по сдерживанию распространения вируса.

До начала апреля он закрыл школы и университеты, а также четыре ключевых места паломничества, в том числе мавзолей Фатимы Масум в Куме.

Иран также отменил еженедельные пятничные молитвы и временно закрыл парламент.

В своей речи, приуроченной к Наврузу (персидскому Новому году), Рухани в пятницу выступил в защиту реакции правительства на вспышку вируса, в ответ на широко распространенную критику. Многие иранцы считают, что чиновники действовали слишком медленно и, возможно, даже скрывали первоначальные случаи, прежде чем инфекция быстро распространилась по всей стране.

Он также похвалил врачей и медсестер за их мужество в борьбе с COVID-19, заболеванием, вызванным коронавирусом.

«Нашей стране удалось достичь своих целей, несмотря на трудности ... Иран единодушно преодолеет коронавирус», - сказал Рухани.

Иранские власти попросили людей избегать любых поездок во время новогодних каникул, когда почти все граждане выходят на улицы. Но многие иранцы проигнорировали эти просьбы.

По данным иранского Красного Полумесяца, с 17 марта около 13 миллионов человек покинули 13 наиболее пострадавших провинций.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил в субботу, что есть «меньшинство, которое не следовало руководящим принципам», предупредив, что провинции, популярные у туристов, не будут приветствовать гостей на праздник Новруз.