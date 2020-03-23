Газа: подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Палестины подтвердило первые два случая коронавируса в секторе Газа.

Два человека дали положительный результат теста на вирус после возвращения из Пакистана. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Юсуф Абу аль-Рейш на пресс-конференции в Газе в воскресное утро.

Он сказал, что эти два пациента были помещены в карантин после пересечения пункта Рафах между сектором Газа и Египтом в четверг.

Напомним, что с 2007 года в секторе Газа проживает около 2 миллионов человек. Состояние блокады, в которой Газа находится уже более 10 лет, по сути помогло оттянуть появление нового вируса в палестинском анклаве.

На сегодняшний день в Газе имеются тесты на вирус, достаточные для менее чем 200 человек, а также около 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Власти Газы закрыли все рестораны и кафе, а также отменили все пятничные молитвы в мечетях.

С 15 марта в Газе помещают на принудительный карантин всех прибывающих из-за пределов анклава. Всего таких учреждений около 20. Многие палестинцы отмечают плохие санитарные условия карантинных учреждений, и в частности тот факт, что здоровые люди там содержатся вместе с возможно зараженными.

Палестинские власти уже сообщили о 53 случаях коронавируса на оккупированном Западном берегу, в том числе о 17 случаях выздоровления.