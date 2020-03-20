Крымский суд оставил под арестом семь фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму апелляционный военный суд оставил под арестом семерых фигурантов так называемого второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»*, сообщает издание Крым.Реалии. В отношении восьмого фигуранта – Сервера Мустафаева, заседание перенесли из-за состояния его здоровья.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи из Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону без слушателей и прессы согласно постановлению президиума Верховного суда России.

По словам адвоката Айдера Азаматова, еще до начала судебного заседания некоторые фигуранты жаловались на плохое самочувствие.

«Привезли ребят к 10 часам утра, а вывезли из СИЗО – в 7 утра. Суд начался около 11 часов. Я интересовался об их состоянии, и Эрнес Аметов сообщил мне, что у него кашель, сухость во рту, голова болит и озноб. Сервер Мустафаев сказал, что когда его вывозили из СИЗО, у него была температура 37,6, и с температурой его отправили в суд», – говорит Азаматов

По словам адвоката, суд отреагировал на ходатайство Сервера Мустафаева о вызове ему скорой помощи. Мустафаев сообщил, что беспокоится за безопасность участников процесса. Также он просил, чтобы его проверили на коронавирус.

Адвокат рассказал, что прибывший по вызову суда фельдшер замерил у всех фигурантов температуру и некоторым из них сделал укол для того, чтобы снизить ее.

По словам Азаматова, суд постановил перенести рассмотрение апелляционной жалобы Сервера Мустафаева на 23 марта, однако рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы на продление меры пресечения остальным фигурантам дела.

«Мы долго добивались от судьи того, чтобы перенесли процесс – поскольку у нескольких фигурантов ухудшилось состояние здоровья, и это возможно связано с коронавирусом. Суд постоянно упирался, допрашивал фельдшера, но снял рассмотрение апелляции Сервера Мустафаева, при этом оставив рассмотрение апелляции по остальным фигурантам. Мы говорили, чтобы Сервера Мустафаева не везли в СИЗО немедленно, но суд не принял во внимание наши доводы. В итоге суд вечером закончил рассмотрение апелляционных жалоб, отклонил их, таким образом оставив фигурантов в СИЗО», – рассказал адвокат.

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу.

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