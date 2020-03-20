Мусульманский игрок "Ливерпуля" пожертвовал своей стране деньги на борьбу с коронавирусом

Сенегальский футболист Садио Мане, играющий за английский «Ливерпуль», пожертвовал 50 000 долларов своей стране, чтобы помочь ей в борьбе с вирусом COVID19.

Согласно информации сайта Senego Мане пожертвовал 30 миллионов африканских франков (50 000 долл. США) Национальной медицинской комиссии Сенегала для борьбы с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 27 случаев заражения вирусом.

Сайт отметчает, что Мане всегда содействовал благотворительной деятельности в своей деревне в Бамбали, Сенегал, через свою благотворительную организацию.

Английская футбольная ассоциация приостановила премьер-лигу до 4 апреля в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.