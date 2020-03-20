Косова: коронавирус привел к политическому кризису

В Косово распалась правящая коалиция из-за различного видения методов борьбы с коронавирусом.

Президент Косово Хашим Тачи объявил чрезвычайное положение, но это решение надо утверждать в парламенте. Одна из правящих партий, Демократическая лига Косово и ее представитель в правительстве, министр внутренних дел, поддержали экстренные меры для борьбы с эпидемией. Тем не менее, лидер правящей партии "Самоопределение", премьер-министр Альбин Курти выступил категорически против подобных шагов и уволил главу МВД.

В ответ Демократическая лига Косово заявила о выходе из правящей коалиции и поставила вопрос о необходимости проведения голосования о доверии нынешнему кабинету министров.

Причиной спора стал тот факт, что в случае ЧП власть переходит к Совету безопасности, который возглавляет президент.

Сербская партия Косово, "Сербский список", которая тоже имеет своих министров в косовском правительстве, тоже выступает против чрезвычайного положения. Замечания "Сербского списка" основываются на том, что власти Косово при режиме ЧС могут попытаться ввести войска в сербские районы Косово на севере.

Приштина пытается развернуть так называемые вооруженные силы в северной части Косово под предлогом защиты граждан, в то время как реальной целью является молчаливая оккупация сербских муниципалитетов», - заявил «Сербский список» в пресс-релизе в среду.

Тачи заявил, что чрезвычайное положение предполагает «полную и максимальную мобилизацию Сил безопасности Косово».

В настоящее время в Косово зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусом, причем все они являются гражданами Косово, за исключением одного итальянца.

Министр здравоохранения Арбен Вития заявил на пресс-конференции во вторник, что состояние пациентов стабильное, за исключением 77-летнего пациента, которому дают кислородную терапию.

Правительство призвало граждан, проживающих за границей, позвонить в посольства в течение 48 часов, чтобы организовать их возвращение. По прибытии они будут помещены в карантин на 14 дней.