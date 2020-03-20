Двое турецких солдат погибли в результате ракетного обстрела в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило, что в результате ракетного обстрела в северо-западной провинции Идлиб в Сирии погибли два турецких солдата.

В заявлении министерства говорится, что еще третий солдат был ранен во время нападения в четверг, которое, по словам ведомства, было совершено "радикальными группами".

Как сообщили в министерстве, артиллерийские подразделения Турции немедленно нанесли ответный удар. Но никаких подробностей министерство больше не сообщило.

Нападение произошло через две недели после того, как Турция и Россия, которые поддерживают противоборствующие стороны в сирийском конфликте, договорились о прекращении огня в Идлибе, остановив трехмесячную воздушную и наземную кампанию сирийского режима в удерживаемой повстанцами провинции.

Наступление режима привело к гибели сотен людей, а еще миллион человек стали беженцами.

Более того, оно также привело к прямым столкновениям между турецкими военными и войсками режима. Всего с начала февраля в Идлибе было убито около 60 турецких солдат.

В заявлении оборонного ведомства Турции не была указана группа, ответственная за нападение.