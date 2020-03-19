"Вставание с колен" и возвращение в 90-е

Неуклонное изъятие нынешней властью у российского общества свобод, добытых последним в результате крушения коммунистического режима, очень долго обосновывалось тем, что страна после унижений 90-х начала "вставать с колен".

И вообще, в 90-е были беспредел и нищета, а в правление Путина начало расти благосостояние, стабилизировался средний класс, снизилась преступность. Поэтому угроза возврата в 90-е долго использовалась нынешней властью для оправдания своего сохранения и последовательного "закручивания гаек", чтобы не позволить всяким смутьянам и оппозиционерам эту угрозу воплотить в жизнь.

И что же мы видим в последние буквально дни? Курс рубля к доллару и евро вернулся практически к тому моменту, когда Путин пришел к своей бессменной власти и начал свое "вставание с колен" - как выяснилось сейчас, исключительно благодаря пришедшемуся на его правление росту мировых цен на нефть. Эти-то цены "гениальные стратеги" нынешней власти и решили обрушить, сознательно пойдя на разрушение сделки с ОПЕК и спровоцировав тем самым ценовую войну с его членами, в первую очередь Саудовской Аравией. Такую же, которая в свое время экономически уничтожила СССР в 80-е, и очень похоже, что с такими же последствиями для путинской России.

И как же реагирует на это власть, в частности, в виде ее первого лица, которого недавно позвали фактически на пожизненное правление и объявили главным достоянием России вместо нефти и газа?

А она на это реагирует не попытками изменения этой реальности, а ее отрицанием. Как иначе можно оценить его высказывание о том, что к среднему классу в России относятся все, кто получает зарплату больше 17 000 рублей? Иначе говоря, зарплаты в два раза меньше, чем пособие по безработице в США теперь оказывается достаточно, для принадлежности к среднему классу, и это при том, что автор этого заявления всего месяц назад отвечая на вопрос жительницы его родного Петербурга, соглашался с тем, что на зарплату в 10 000 рублей прожить нельзя. То есть, на 10 000 рублей прожить нельзя, а на 7 000 рублей больше, что достаточно только для оплаты коммунальных расходов - сразу средний класс?

Впрочем, причины подобного отказа признавать печальные итоги своей политики хорошо понятны. Готовя референдум по поправками в конституцию, целью которых было увековечить нынешнюю власть, она собиралась в очередной раз продать населению идею "сытость вместо свободы". Это касалось и закрепления в конституции того, что минимальная зарплата отныне не может быть меньше, чем прожиточный минимум, то есть, те самые 17 000 рублей, которые по мнению автора этого перла позволяют попасть в средний класс.

Однако проблема в том, что 17 000 рублей к тому времени, когда эта авантюра замышлялась, уже совсем не те, что сейчас, учитывая высокую зависимость экономики России как нефтеэкспортера от мировых цен на нефть и курса рубля к доллару. Поэтому на практике выходит, что 22 апреля населению предлагается поддержать именно возвращение страны в 90-е.

Только окончательно лишившись тех свобод, которые были тогда.