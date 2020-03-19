Перелечились: турецкие СМИ сообщают о гибели 26 туркмен, спасавшихся от коронавируса алкоголем

Турецкие СМИ сообщают, что в Стамбле от отравления суррогатным алкоголем погибли по меньше мере 26 граждан Туркеменистана. По информации издания Gundogar они употребляли спиртное, рассчитывая защититься от коронавируса COVID-19. По подозрению в продаже «противовирусного» алкоголя задержаны двое соотечественников погибших.

Gundogar первоначально сообщила о том, что 14 марта погибли двое граждан Туркменистана, а один попал в реанимацию. Теперь источники Gundogar заявили, что, по их данным, погибших гораздо больше. В настоящее время решается вопрос об отправке на родину тел 26 граждан Туркменистана, употреблявших суррогатный алкоголь. Ситуация осложнена в связи с тем, что из-за эпидемии COVID-19 пассажирское авиасообщение между Турцией и Туркменистаном отменено.

Ранее подобная история случилась в Иране. Там 10 марта сообщали о гибели 44 человек, которые отравили алкоголем, также поверив в его «антивирусные» свойства. Еще сотни людей были госпитализированы.