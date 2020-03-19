Лондон давит на США, чтобы снять санции с Ирана

Великобритания в частном порядке пытается заставить США ослабить санкции против Ирана, чтобы помочь ему в борьбе с растущей вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Официальные данные, опубликованные министерством здравоохранения Ирана в среду, говорят, что в Иране 1135 человек на сегодняшний день уже умерли и 17,361 были заражены. За последние 24 часа было зарегистрировано 147 смертей, что является новым рекордом.

Посольство Ирана в Лондоне призвало отменить санкции и предупредило, что больницы страны сильно перегружены.

США настаивают на том, что они предложили Ирану практическую помощь через Всемирную организацию здравоохранения, но иранцы отвергли любую помощь, если она не предполагает отмены санкций США.

Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что, по его мнению, данные министерства здравоохранения Ирана недооценили истинные цифры на одну пятую, что означает, что более 5600 человек умерли.

Исследователи из Шарифского технологического университета в Тегеране создали компьютерную симуляцию, предсказывающую до 3,5 миллионов смертей, если Иран не сможет справиться с кризисом к концу мая. Прогнозы показывают необходимые меры по борьбе с вирусом, в том числе социальное дистанцирование, общегородские карантины и улучшение медицинского снабжения.

Администрация Трампа заявила, что медицинская помощь доступна для Ирана через новый швейцарский гуманитарный коридор, но британские чиновники опасаются, что это связано с таким количеством условий, что делает его по сути неэффективным.

На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что «любая страна, рассматривающая вопрос о гуманитарной помощи Ирану, должна добиваться освобождения всех двойных и иностранных граждан» из иранских тюрем.

Великобритания приняла менее строгий подход, и не делает освобождение всех своих граждан предварительным условием для помощи.

После продолжительных переговоров Назанин Загари-Рэтклифф, иранско-британская гражданка, была освобождена во вторник, частично из-за вспышки коронавируса в иранских тюрьмах. На данный момент иранское правительство освободило 85 000 заключенных, включая половину политических заключенных. Теоретически те, кто приговорен к пяти годам лишения свободы, не освобождаются, но списки освобожденных заключенных показывают, что некоторые с более длительными сроками заключения помилованы.

Муж Загари-Рэтклифф, Ричард Рэтклифф, призвал правительство Великобритании попытаться использовать ее освобождение, чтобы сформировать улучшенные двусторонние отношения. Он сказал в Лондоне после того, как дважды говорил с женой после ее освобождения: «Это глобальный кризис, который затрагивает всех.

«По сути, нет ничего лучше кризиса, чтобы напомнить всем о том, что важно, а что нет. Это означает, что некоторые старые споры могут быть урегулированы с помощью гуманитарных маршрутов».

В понедельник между министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом и министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом обсуждался вопрос об освобождении Загари-Рэтклифф. Источники в министерстве иностранных дел Британии сообщили, что эти двое также обсуждали, какие другие формы практической помощи Великобритания может предоставить Ирану, а также невыполнение Ираном условий ядерной сделки 2015 года.

В заявлении посольства Ирана в Лондоне говорится: «Борьба с таким эпидемическим кризисом требует, однако, мобилизации всех ресурсов на национальном и международном уровнях для обеспечения блага всего человечества. Нам нужно работать рука об руку, чтобы победить болезнь.

«В Иране тысячи людей страдают от этого вируса, а миллионы людей находятся на карантине, больницы перегружены, поскольку врачи и медсестры, а также все системы здравоохранения мужественно и неутомимо пытаются в полной мере служить людям.

«Однако иранские официальные лица с момента начала национальной мобилизации для борьбы с вирусом в последние недели сталкиваются с серьезными проблемами. Но, прежде всего, незаконные односторонние санкции США препятствуют правительственным и неправительственным учреждениям обеспечивать доступ нуждающихся людей ко всем медицинским и немедицинским требованиям в борьбе с коронавирусом ».

Любой, кто хочет торговать по недавно созданному швейцарскому каналу, должен получить от США письменное обязательство о том, что он не будет наказан за отправку медикаментов в Иран.

Иран опубликовал список поставок, которых ему не хватает, и в прошлый четверг официально запросил у МВФ кредит на 5 млрд долларов . Европейские источники заявили, что похоже, США могут использовать свое право вето в совете директоров МВФ для блокирования кредита, заявив, что запрос не соответствует критериям фонда. Иран впервые обращается с такой просьбой к МВФ.