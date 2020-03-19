"Лучше, чем в Швейцарии": ливанский ответ коронавирусу

Вспышка коронавируса в Ливане - это последний кризис, поразивший страну, и без того переживающую тяжелый экономический кризис и массовые антиправительственные протесты. Однако, что интересно, реакция этой небольшой страны на распространение вируса, похоже, работает.

Хотя число случаев заболевания коронавирусом остается относительно низким, правительство с начала марта приняло решительные меры по блокировке, приказав закрыть школы, университеты, бары и рестораны, а в последние дни ввело фактический комендантский час в общественных местах.

Единственный международный аэропорт страны был закрыт в среду, в то время как границы закрыты для большинства путешественников. Ранее авиасообщение уже было несколько недель ограничено, например, прерваны рейсы в страны, пораженные крупномасштабными вирусными вспышками, включая Великобританию.

Согласно данным Американского университета в Бейруте, эти меры работают для выравнивания кривой эпидемии.

«Ливан сделал намного лучше, чем другие страны в сдерживании Covid-19 до сих пор», - во вторник заявила инициатива Global Health в Американском университете Бейрута. Сопутствующий график показывает ситуацию в Ливане по сравнению с несколькими другими государствами, включая более богатые европейские страны, такие как Швейцария.

«Тем не менее, на этом критическом этапе развития эпидемии крайне необходима бдительность социальных и медицинских систем. Отслеживайте тенденцию новых случаев после выявления индекса».

На момент написания этой статьи 120 человек в средиземноморской стране были инфицированы COVID-19, а три человека скончались от вируса.

Однако медицинские усилия по оказанию помощи пациентам оказываются под угрозой, поскольку сектор здравоохранения столкнулся с последствиями десятилетий коррупции, в то время как Ливанский Красный Крест (ЛКК), действующий в рамках Национальной службе скорой помощи страны, быстро истощает свои средства.

Некоммерческий ЛКК дополнил государственную систему здравоохранения Ливана службами скорой помощи и регулярными обновлениями ситуации с коронавирусом в стране. Группа сообщила, что каждый вызов коронавируса обходится им в 850 долларов.

Сейчас, когда ресурсы истощаются, ЛКК призывает население делать пожертвования, чтобы они могли продолжить свою работу.

На сегодняшний день некоммерческая организация подготовила 300 обученных сотрудников неотложной медицинской помощи и 520 добровольцев, обученных работать с больными COVID-19.