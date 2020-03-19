Пакистан: четверо солдат погибли в боях с террористами

Четыре военнослужащих пакистанской армии и еще семь боевиков были убиты в ходе столкновения в беспокойном районе Северный Вазиристан.

Столкновение произошло в районе Датта Хель в Северном Вазиристане, недалеко от границы с Афганистаном, в ходе рейда на укрытие боевиков. Согласно заявлению пакистанской армии четверо военнослужащих, включая одного лейтенанта, погибли.

«В ходе интенсивной перестрелки четыре сотрудника сил безопасности приняли шахаду [мученичество], в том числе один офицер, еще один солдат получил ранения. В укрытии был найден большой тайник с оружием, боеприпасами и СВУ», - говорится в заявлении.

Северный Вазиристан, который когда-то называли центром пакистанских военных конфликтов, является одним из семи бывших полуавтономных племенных регионов в Пакистане, где с 2014 года армия провела серию операций по ликвидации основной коалиции пакистанской группировки Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП). ,

За последние шесть лет более 5000 подозреваемых боевиков и более 700 солдат пакистанской армии погибли в результате воздушных ударов, боевых столкновений и взрывов мин. Однако эти цифры невозможно проверить независимо, так как доступ СМИ в бывшие племенные районы ограничен.

Последовательные операции выталкивают ТТП в соседний Афганистан и Исламабад утверждает, что террористическая сеть создала там базы для нападения на пакистанские силы безопасности.

Военная операция также привела к перемещению более миллиона человек, но правительство утверждает, что 95% из них вернулись в свои дома.

Бывшие племенные районы, включая Северный Вазиристан, недавно получили статус округов и объединились с провинцией Хайбер-Пахтунхва.