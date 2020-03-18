ЕСПЧ обязал Россию выплатить 52 тысячи евро двум жительницам Грозного

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить по 26 тысяч евро компенсации двум жительницам Грозного, у которых пропали дочери. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Лейла Турпулканова и Лиля Хасиева подавали жалобы на то, что следственные органы России отказываются расследовать связанные с этим уголовные дела.

Дочь Турпулкановой пропала в октябре 2011 года после того, как вышла из дома на встречу с сотрудником отдела полиции Грозного Шали Ибрагимом, с которым ранее состояла в отношениях, хотя полицейский был женат. Спустя месяц на территории одной из местных школ нашли руку пропавшей. Расследование уголовного дела об убийстве приостанавливали и возобновляли несколько раз. С сентября 2015 года никаких следственных действий по нему не ведётся.

Дочь Хасиевой исчезла в июле 2016 года. По словам очевидцев, её избили двое мужчин и увезли на серебристой "приоре", при этом один из нападавших был в военной форме. Расследование этого дела также приостановлено.