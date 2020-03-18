Навруз вместо карантина: Таджикистан не боится коронавируса

Пока весь мир, включая страны Центральной Азии, вводит все более жесткие ограничения в рамках карантинных мер, Таджикистан готовится отпраздновать 22 марта Новруз (персидский Новый год). Сообщается, что в торжествах по случаю Новруза, которые пройдут 22 марта в Худжанде, примет участие президент Эмомали Рахмон.

На праздничные мероприятия приглашены главы дипломатических миссий, аккредитованных в Душанбе (интересно посмотреть, кто из них придет), общественные деятели страны.

В театрализованном представлении на стадионе «20-й годовщины независимости Таджикистана» будут задействованы, по разным данным, от 7 тыс. до 12 тыс. человек — в основном студентов и старшеклассников.

При этом, как сообщает «Азия-Плюс», в республиканском штабе по противодействию коронавирусу ранее говорили, что в дни празднования Навруза в этом году не будет театрализованных представлений и массовых гуляний, а мероприятия «на правительственном уровне пройдут с приглашением ограниченного числа гостей и артистов». Вероятно, власти передумали, поскольку в республике до сегодняшнего дня не зарегистрировано случаев заражения вирусом COVID-19.

Массовые мероприятия в дни Навруза, в том числе концерты под открытым небом пройдут и в Душанбе. На столичном ипподроме пройдут скачки.

«Независимо от угрозы распространения коронавируса мы предпринимаем на каждом празднике все необходимые меры по безопасности наших граждан, и на этот раз будет то же самое», — заверили в мэрии Душанбе, не уточнив при этом, о каких мерах идет речь.

Напомним, что Таджикистан остается свободным от коронавируса, однако у всех его соседей, в том числе в Узбекистане и Кыргызстане, уже выявлены заболевшие. Тем не менее внутри страны пока не введено жестких ограничений на перемещение граждан, работают школы, вузы, организации и предприятия общепита. Приезжающих в республику таджикистанцев и граждан некоторых стран выборочно помещают в карантин.