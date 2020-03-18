Турция и тройка ЕС обсудили Сирию

Во вторник лидеры Турции, Германии, Великобритании и Франции в видеоконференции обсудили сирийский кризис и проблему беженцев, а также совместные действия против коронавируса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также обсудили методы оказания гуманитарной помощи северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

«Мы нашли возможность всесторонне оценить многие темы, начиная от борьбы с коронавирусом и гуманитарной ситуацией в Идлибе, и заканчивая решениями сирийского кризиса, вопросами лиц, ищущих убежища, и отношениями Турция-ЕС на саммите», - сказал Эрдоган в Twitter после встречи на высшем уровне (если можно назвать встречей видеочат).

«В этом сложном процессе, который мы проходим на региональном и глобальном уровнях, мы будем активнее задействовать механизмы дипломатии и сотрудничества и будем решительно продолжать наши усилия по скорейшему решению проблем», - добавил он.

Германия обещает помощь.

Выступая перед журналистами в Берлине, Меркель сказала: «Германия выделила 25 миллионов евро плюс 100 миллионов евро на гуманитарную помощь, и теперь она должна быстро добраться до людей», - сказала она, имея в виду миллионы перемещенных сирийцев, которые бежали к турецкой границе из-за интенсивных атак режима Асада в последние месяцы.

«Мы выразили готовность предложить больше финансовой поддержки в случае необходимости», - сказала она, добавив, что они также знают об ожиданиях Анкары в отношении модернизации таможенного союза ЕС-Турция.

Европейский союз призвал Турцию остановить беженцев и мигрантов из Афганистана, Пакистана и Африки, а также Сирии, пытающихся пересечь границу.

Греция использовала слезоточивый газ и водометы против беженцев и мигрантов, и обе страны направили войска или силы безопасности на границу.

Анкара обвинила греческие силы в том, что они застрелили четырех беженцев на границе, но сама Греция это отрицает

Переговоры изначально планировались как встреча на высшем уровне в Стамбуле.

Планы изменились после того, как распространение коронавируса побудило все четыре страны ввести ограничения на поездки.