ОАЭ направляют помощь Ирану для борьбы с эпидемией

ОАЭ направили в Иран два самолета с критической медицинской помощью для поддержки борьбы страны с коронавирусом.

Два самолета, которые вылетели из Абу-Даби в понедельник, содержали более 32 тонн припасов, включая тысячи пар перчаток, хирургических масок и средств защиты.

Это была вторая партия помощи, которая была отправлена ​​в Иран из ОАЭ в этом месяце.

3 марта Эмираты в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения направили самолет с 7,5 тоннами медикаментов и пятью экспертами ВОЗ для оказания помощи 15 000 работникам здравоохранения.

«Усилия ОАЭ по выполнению второго рейса по оказанию медицинской помощи в Иран соответствуют основополагающим гуманитарным принципам нашей страны, которые определяют нашу убежденность в том, что оказание помощи в спасении жизни тем, кто испытывает бедствия, крайне важно для служения общему благу», - сказала Рим аль-Хашими, министр ОАЭ по международному сотрудничеству.

Ранее ОАЭ также отправили медикаменты, маски и перчатки, в Китай, откуда и началась эпидемия.

Груз из ОАЭ с неотложной медицинской помощью, содержащей 20 000 единиц тестов и оборудования, прибыл также в Афганистан, который имеет пористую границу с Ираном и 21 подтвержденный случай коронавируса.

В этом месяце в координации с правительством Китая ОАЭ также вывезли 215 человек из разных стран из Ухани в Абу-Даби.

В общем, как говорят наблюдатели, впору говорить о новом виде дипломатии — дипломатии коронавируса, по аналогии с турецко-греческой «дипломатией землетрясений», когда враждующие страны направляют друг другу руку в тяжелые времена. И это без сомнений хорошо.