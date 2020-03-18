В Ираке снова пытаются назначить главу правительства

Президент Ирака Бархам Салех во вторник назвал Аднана Зурфи, бывшего губернатора шиитского города Наджаф, новым премьер-министром страны. Это уже вторая попытка найти главу правительства за последние месяцы.

У Зурфи, 54-летнего законодателя, есть 30 дней для формирования своего кабинета, который должен будет затем получить вотум доверия в заведомо разделенном парламенте Ирака.

Он заменит бывшего премьер-министра Аделя Абдель-Махди, который ушел в отставку в декабре после массовых анти-правительственных акций.

Ранее выдвинутый кандидат не смог сформировать кабинет к 2 марта, что вызвало новый 15-дневный срок для Салеха.

Зурфи является действующим членом коалиции «Наср» во главе с экс-премьером Хайдером аль-Абади и бывшим членом партии «Дава», давней оппозиции экс-диктатору Саддаму Хусейну.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как в Ираке произошла новая ракетная атака на иностранные войска, размещенные на военных базах по всей стране.

Две ракеты поразили натовскую базу Бесмая примерно в 60 километрах к югу от Багдада незадолго до рассвета во вторник.

Иракские военные не упомянули о жертвах, а сотрудник пресс-службы НАТО сказал AFP, что ни один из их солдат не пострадал в результате нападения.