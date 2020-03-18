Иордания ввела режим чрезвычайного положения

Король Иордании Абдуллах утвердил закон о национальной обороне, который дает правительству широкие полномочия по введению чрезвычайного положения для борьбы с пандемией коронавируса.

Королевский указ, изданный во вторник, позволяет премьер-министру Умару аль-Раззазу вводить комендантский час, закрывать предприятия и устанавливать ограничения на свободу передвижения людей.

Закон, применяемый до сих пор во время войн и катастроф, будет осуществляться «таким образом, чтобы он не препятствовал гражданским и политическим свободам иорданцев, а также защищал общественные свободы и свободу слова», согласно королевскому указу.

«Здоровье иорданцев является священным и ценится превыше всего», - говорится в указе. Между тем на вторник в Иордании было зарегистрировано 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

На прошлой неделе Иордания объявила о введении карантина, который начался в среду. Всем гражданам предписано оставаться в своих домах, а между провинциями прекращено передвижение.

Правительство объявило о закрытии всех государственных учреждений, кроме больниц, начиная со среды, и приказало частным фирмам закрыть свои офисы и отправить сотрудников домой.

Все магазины в торговых центрах будут закрыты, кроме магазинов по продаже продуктов питания и лекарств. Собрания более 10 человек будут запрещены.

Во вторник правительство также запретило любые поездки в страну и из страны. Оно закрыло сухопутные и морские пограничные пункты с Сирией, Египтом, Ираком, Израилем и Палестиной и приостановило все входящие и исходящие рейсы.

Вооруженные силы были развернуты вокруг столицы Аммана и на шоссе между провинциями.

Глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами Иордании Хайель Убейдат сообщил, что «поручил аптекам бесплатно доставлять лекарства пациентам, чтобы люди оставались дома и минимизировали риск заражения».

Во вторник правительство также временно освободило задержанных и заключенных.

Эксперты заявили, что правительству пришлось прибегнуть к чрезвычайному положению, поскольку иорданские граждане не сотрудничали с правительством и не воспринимали распространение коронавируса всерьез. Впрочем, критиков такого положения остается много и сейчас.