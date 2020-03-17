Страх и авантюризм режима загоняют его в ловушку

Со всей территории т.н. Российской Федерации (которая уже дано никакая не федерация) поступают сведения об очередях в магазинах за продуктами и товарами первой необходимости, а также неготовности местных систем здравоохранения к возможной пандемии коронавируса.

Российская власть с опозданием примерно в две недели от более расторопных властей других стран начинает принимать меры по противодействию коронавирусу, демонстрируя оптимизм, который не разделяют россияне, знающие как обстоит дело с медициной на местах.

Однако проблема в том, что своей авантюрой с конституционным переворотом власть сама себя загнала в ловушку, когда ей придется пожертвовать или одним, или другим - или проведением полноценного референдума за поправки, который способен обеспечить им видимость легитимности в глазах общества, или борьбой с эпидемией. Ведь очевидно, что явка миллионов россиян на избирательные участки во время разгорающейся пандемии, во-первых, еще больше ее подстегнет, во-вторых, продемонстрирует лицемерность запретов на проведение протестных акций против этих же поправок. С другой стороны, если все голосование будет переведено в интернет, учитывая многочисленные фальсификации, с которыми оно там уже проводилось и учитывая то, что у многих избирателей (в частности пожилых) нет к нему доступа, такой формат голосования по основному закону страны окончательно превратит всю эту затею в фарс.

Поэтому, по логике, единственным разумным решением для власти в такой ситуации было бы перенести голосование до момента, когда ситуация в стране стабилизируется. Без всяких сомнений, любое настоящее демократическое правительство в такой ситуации поступило бы именно так, чем завоевало бы доверие общества к принимаемым им чрезвычайным мерам и сняло бы с них подозрения в том, что они только прикрывают переворот.

Сегодня в течение дня циркулировали слухи о том, что Кремль готовит обращение Владимира Путина к народу России, и некоторые комментаторы предполагали, что он может сделать такое заявление. Однако мы бы удивились, если бы Путин предпринял такой шаг. Тем самым он бы продемонстрировал, что ничего не боится и контролирует ситуацию, но все его действия последнего времени свидетельствует ровно о противоположном.

Все заксобрания регионов утвердили путинские поправки к конституции за два дня, что свидетельствует о том, под каким давлением принимались эти решения. То же касается и вчерашнего решения Конституционного суда РФ, который заявил о том, что хотя конституция ограничивает власть президента двумя сроками, если граждане проголосуют за обнуление этих сроков, они в праве это ограничение отменить. Понятно, что это прецедент, открывающий двери для обнуления этих сроков снова и снова - каждый раз подобным голосованием. Поэтому судьи, известные своей принципиальностью, вчера на заседание Конституционного Суда просто не явились, что тоже свидетельствует о давлении - голосовать "за" не позволили остатки совести, а "против" побоялись. И неудивительно, если учесть, что сам председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне угрожал, что "народ пройдется с карандашом по списком голосовавших против поправок". Что это за "народ", в путинской России все прекрасно знают.

Поэтому пока режим продолжает полным ходом готовиться к своей двойной авантюре - игнорирования своим экстренным голосованием за принятие путинских поправок к конституции не только политических прав россиян, но и их безопасности и здоровья.