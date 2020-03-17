В Дагестане прошла совместная акция Муртазали Гасангусенова и сторонников Абдулмумина Гаджиева

В Махачкале на центральной прошла совместная акция сторонников журналиста Абдулмумина Гаджиева и отца убитых братьев Гасангусеновых, Муртазали Гасангусенова, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Участники акции стояли перед зданием правительства Дагестана. Сторонники журналиста требуют прекратить уголовное преследование Гаджиева. Муртузали Гасангусенов по прежнему требует найти и наказать убийц его сыновей.

Участники пикетов считают, что совместная акция получилась более эффективной.

"Эффект совместных акций связываем с тем что они проходила на площади и с совпадениями. Во время пикета там проходил председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов. Он спрашивал у Маирбека Агаева о деле Абдулмумина. К Гасангусенову вышел работник администрации и увел записывать его на прием"- рассказал "Кавказ.Реалии" журналист "Черновика" Магомед Магомедов.

Напомним, что Абдулмумина Гаджиева задержали в июне 2019 года. Его подозревают в финансировании терроризма.

Братья Гасангусеновы были убиты в 2016 году во время спецоперации в Шамильском районе и были представлены как боевики. Полтора года понадобилось их родителям чтобы через суд реабилитировать убитых.