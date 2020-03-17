Мусульмане в Шотландии бесплатно раздают предметы первой необходимости при пандемии

Если и есть какие-то позитивные новости в эти тяжелые дни, когда весь мир кажется охвачен паникой и повсеместным чувством конца цивилизации, так это новости о людской солидарности, благотворительности и самоотверженности.

Так, уличный магазин в Шотландии стал известным за то, что раздавал бесплатные медицинские маски для лица, антибактериальный гель для рук и чистящие салфетки лицам старше 65 лет, чтобы помочь замедлить распространение инфекции коронавируса.

Асия и Джавад Джаведы, которые владеют магазинчиком Day Today Express в Стенхаус-Мюир, Шотландия, раздают небольшие пакеты с этими предметами первой необходимости, которые люди могут бесплатно получить в их магазине. Если же они не способны забрать их сами, пара даже бесплатно доставляет эти товары пожилым людям.

При стоимости каждого пакета около 2 фунтов стерлингов пара бесплатно доставила около 500 таких предметов первой необходимости. Объясняя, что их вдохновило на такие щедрые поступки, Асия сказала, что это просто вопрос о сопереживании и совершении благих дел:

«В субботу я вышла на улицу и встретила пожилую женщину, она плакала, потому что она зашла в супермаркет, а там уже не было мыла для рук... Я чувствую, что это несправедливо по отношению к пожилым людям, некоторые из которых не могут выйти из дома. Мы просто пытаемся помочь людям, которые не могут выйти из дома».

Супруги заранее запасаются мылом для рук, салфетками и антибактериальными гелями, потому что, по их словам, в связи с усиление паники эти продукты скоро исчезнут в Шотландии. Но вместо того, чтобы хранить эти запасы для себя, пара решила бесплатно пожертвовать эти важные предметы первой необходимости тем, кто наиболее уязвим - пожилым людям старше 65 лет.

Асия объясняет, что их даже высмеивали за то, что они раздавали такие востребованные предметы первой необходимости бесплатно, потратив около 2000 фунтов стерлингов на сбор всех этих принадлежностей:

«Другие лавочники называют нас глупыми и говорят: «Почему вы отдаете их бесплатно?» Но деньги - это не все, и в будущем будет возможность заработать деньги».

В связи с продолжающейся паникой вокруг распространения коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения теперь называет пандемией, в Великобритании, как и в других странах, наблюдался огромный рост панических закупок, когда целые полки и магазины были очищены от товаров и продуктов питания.

Однако, тревожный факт состоит в том, что пожилые люди и люди, имеющие проблемы с передвижением, страдают больше всего — у них нет возможности бороться с панической толпой, и многие остаются без необходимых продуктов питания и средств санитарии.