Дипломатический кризис между Марокко и ОАЭ: Рабат отзывает посла из Абу-Даби

Марокко отозвало своего посла из Абу-Даби, что может свидетельствовать об углублении дипломатического конфликта между двумя странами, сообщает Al-Jazeera.

Марокканский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Мухаммад Айт Вали вернулся домой на прошлой неделе, согласно источникам, которые разговаривали с журналистом Al-Jazeera в Рабате на условиях анонимности.

Издание также сообщает, что «хорошо информированные источники в Абу-Даби» рассказали о том, что другие сотрудники дипломатического корпуса и военный атташе также покинули ОАЭ.

Источники в МИД Марокко не подтверждают и не опровергают сообщения об отзыве своих дипломатов.

Напомним, около года назад, в апреле 2019 года, Объединенные Арабские Эмираты отозвали своего посла в Рабате.

Посол Али Салем аль-Кааби покинул Марокко по просьбе президента Эмиратов Халифы бен Заида аль-Нахайяна, сообщает The New Arab со ссылкой на египетскую еженедельную газету «Ахбар эль-Йаум», в которой не было указано какой-либо конкретной причины отъезда Кааби.

Ни эмиратские, ни марокканские государственные информационные агентства не предоставили никаких комментариев по поводу внезапного возвращения Кааби в Марокко. Кааби был послом ОАЭ в Марокко с августа 2018 года.

По словам Al-Jazeera, отношения между Рабатом и Абу-Даби стали напряженными с тех пор, как Марокко объявило о своем нейтралитете в катарском кризиме. Тот факт, что в Рабате не было посла Эмиратов, тоже не помог ситуации.

Во время кризиса в Персидском заливе, связанном с блокадой Катара, Марокко оставалось нейтральным, несмотря на просьбы из ОАЭ. Рабат поддерживал связи со всеми сторонами конфликта.

По сообщению The New Arab, напряженность в отношениях между Марокко и ОАЭ еще больше обострилась из-за документальной передачи «Аль-Арабия» в феврале 2019 года. «Аль-Арабия» - канал, принадлежащий Саудовской Аравии, но базирующийся в Дубае. Марокко считает, что документальный фильм критически относится к марокканским претензиям на регион Западной Сахары, сообщается на сайте в апреле 2019 года.

Ранее Марокко было членом саудовской коалиции в Йемене, а затем приостановило свое участие в 2019 году.

Позднее министр иностранных дел Марокко Насер Бурита отрицал, что отзыв дипломатического персонала из ОАЭ и Саудовской Аравии имел какое-либо отношение к документальному фильму, заявив, что решение было принято, потому что у посла и консулов ​​были важные встречи.

Несмотря на напряженность и удаление марокканского персонала из ОАЭ, посольство ОАЭ в Рабате написало в Твиттере, что в Рабате скоро будет новый посол. Временный поверенный в делах посольства Эмиратов Саиф Халифа аль-Тунайджи принимает на себя обязанности Кааби.