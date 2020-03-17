В Ливане военный суд снял обвинения с про-израильского «мясника Хияма»

Ливанский военный суд снял обвинения с бывшего члена про-израильского ополчения, обвиняемого в пытках тысяч людей в печально известной тюрьме на юге Ливана десятки лет назад.

Обвинения против ливанского американца Амера Фахури, который был военнослужащим ныне расформированной Армии Южного Ливана (АЮЛ) - доверенного ополчения, поддержанного Израилем во время оккупации Ливана в 1982-2000 годах, были сняты из-за истечения срока давности, Государственное Национальное агентство новостей (НАН) сообщило об этом в понедельник.

По словам ННА, прошло более десяти лет с тех пор, как в 1998 году были совершены преступления, связанные с похищением людей, тюремным заключением и пытками ливанцем. Именно поэтому суд постановил немедленно его освободить, если против него не будут предъявлены другие уголовные обвинения.

Фахури обвиняется в том, что он надзирал за пытками тысяч людей в тюрьме Хиама в 1980-х и 1990-х годах и лично участвовал в убийстве нескольких заключенных, из-за чего он получил прозвище «Мясник Хиама».

Он покинул Ливан вместе с сотнями других бывших боевиков АЮЛ после того, как Израиль вышел из страны в 2000 году, в конечном итоге поселившись в американском штате Нью-Гемпшир.

Его арестовали после того, как он въехал в Ливан в сентябре.

Однако гражданское дело против Фахури, по иску бывших заключенных тюрьмы Хиама, все еще продолжается в суде Бейрута.

Набих Авада, бывший заключенный в Хиаме и один из истцов по делу, сказал, что Фахури пригрозил убить его незадолго до того, как он был освобожден из тюрьмы Хиама в 1998 году.

«Он сказал, что убьет меня», - говорит Авада, напомнив, что Фахури был командиром высшего звена в тюрьме.

«Сегодняшнее решение ливанского суда об освобождении этого человека является оскорблением освобожденных заключенных и их семей, и подчинением ливанских властей наследию израильской оккупации», - добавил Авада.

Правозащитные группы и сотни бывших заключенных тюрьмы Хиама говорят, что это было местом пыток и незаконного задержания во время израильской оккупации. Сам Израиль отрицает эти обвинения.

После ухода Израиля тюрьма была превращена в мемориал, но израильские силы разрушили ее во время войны 2006 года с "Хезболлой".

На Ливан оказывалось давление со стороны США с целью освободить Фахури. Напомним, что Вашингтон с 2006 года выделяет 1,7 миллиарда долларов на помощь вооруженным силам Ливана, однако арест Фахури - в сочетании с влиянием "Хизбаллы" в ливанском правительстве - вызвал угрозу санкций США.

В прошлом году президент США Дональд Трамп удержал 105 млн долларов в качестве помощи ливанской армии, поскольку некоторые ястребы в Вашингтоне призывали к более жесткой политике по отношению к Ливану.

В январе сенатор США Джин Шахин заявила, что разрабатывает законопроект о санкциях, «чтобы привлечь к ответственности тех, кто замешан в аресте Фахури».

«Время имеет существенное значение, и ливанское правительство должно понять, что его дальнейшее содержание под стражей будет иметь последствия», - заявила Шахин.

Наблюдатели практически единодушны, что позиция США стала основным фактором в освобождении Фахури. В условиях глубокого кризиса и дефолта ссорится с Вашингтоном и попасть еще под его санкции ливанским властям показалось не с руки, так что они решили пожертвовать ливанской системой правосудия.