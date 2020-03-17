Йемен: на фоне эпидемии холеры распространяется паника из-за коронавируса

Несмотря на отсутствие каких-либо выявленных случаев коронавируса, глобальная пандемия привела к панике среди населения Йемена гораздо больше, чем смертельные заболевания, которые распространились в ходе многолетней войны в стране.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году более 1000 человек умерли и сотни тысяч людей переболели такими заболеваниями как холера, дифтерия, корь и лихорадка денге.

Талал Мохаммед, врач в прибрежном городе Ходейда, говорит, что образование является ключевым фактором в борьбе с болезнями, и хотя многие знакомы с существующими смертельными заболеваниями, новый коронавирус Covid-19 представляет странную угрозу.

«В Ходейде ежедневно гибнут мирные жители от нескольких болезней, и главная причина в том, что нет никакой осведомленности, а многие люди нищие и не могут содержать свои дома в чистоте», - сказал он Middle East Eye.

Он утверждает, что эти жители настолько привыкли к этим болезням, что больше не боятся их, но в сельской местности до сих пор мало информации о коронавирусе.

Паника в странах с более развитыми системами здравоохранения также усугубила истерию, поскольку многие опасаются, что йеменская система здравоохранения, раздробленная между конкурирующими правительствами и пострадавшая после пяти лет войны, не сможет справиться с ситуацией.

«Развитые страны, такие как Америка, не могут справиться с коронавирусом, поэтому Йемен станет легкой жертвой «короны», так как у него нет хорошей системы здравоохранения или хорошего руководства, которое могло бы помочь», - говорит 36-летний Ахмед Айдарус, житель юго-западного города Таиз.

Раньше он пережил лихорадку денге, но теперь считает коронавирус более серьезной угрозой. Всю известную ему информацию о вирусе он черпает из СМИ.

«В Йемене есть некоторые заболевания, такие как лихорадка денге и холера, но мы знаем их причины и можем лечиться от них», - сказал Айдарус в интервью MEE. «Я слышал от СМИ, что коронавирус распространяется по воздуху, и мы не можем защитить себя от него».

Его беспокоит то, что йеменские правительства — как администрация Хади, так и хуситы - не смогут эффективно отреагировать на кризис.

По данным ООН, около 19,7 миллиона человек в Йемене не имеют доступа к базовому медицинскому обслуживанию, и функционирует лишь половина медицинских учреждений страны.

Источник в министерстве здравоохранения в подконтрольной хуситам столице Санаатакже заявил, что система здравоохранения не готова бороться с коронавирусом, хотя они сделали все возможное для подготовки карантинных площадок.

«Мы живем в осаде с 2015 года, мы не можем импортировать лекарства или медицинские инструменты, и многие больницы были повреждены», - сказал он MEE.

«Мы пытаемся согласовать с ООН подготовку здания для карантина, и мы начали кампанию по повышению осведомленности о коронавирусе».

И в Сане, и в Адене, где базируется правительство Хади, люди в панике покупают маски для лица и пластиковые перчатки.

Хуситы закрыли школы в районах, которые они контролируют, а полеты ООН в Сану были приостановлены.

Фармацевт Насри Абдуль-Азиз опасается, что в Йемене уже есть случаи заражения, которые не были выявлены.

По его словам, в Сане есть только одно место, где люди могут пройти тестирование, и его услуги ограничены людьми, приезжающими из-за границы и страдающими от сильной лихорадки.

«Тест на коронавирус стоит дорого, и он не широко доступен в Йемене, поэтому я думаю, что случаи внезапно проявятся все сразу, и тогда мы столкнемся с реальной проблемой».