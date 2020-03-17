Катар проспонсировал тысячи глазных операция для жителей Газы

Катарский фонд развития покрыл расходы на лечение 3020 глазных пациентов в секторе Газа, говорится в заявлении, опубликованном на днях Катарским комитетом по реконструкции сектора Газа.

В документе сообщается, что эти выплаты были частью гранта в размере 2 млн. долларов, выплаченных глазной больнице Святого Иоанна в Газе для поддержания устойчивости ее услуг.

Грант стартовал в мае 2019 года, поясняется в заявлении, и продлится до мая 2021 года. Он покрывает расходы на глазные операции и другие обследования и лечение глаз.

Этот грант контролируется Катарским комитетом по восстановлению Газы в рамках поддержки жителей Газы. Посол Мухаммад Аль-Эмади, глава комитета по реконструкции, сказал, что это второй грант, предлагаемый больницам Святого Иоанна.

Он сказал, что первый грант, также 2 миллиона долларов, был выплачен на строительство и оборудование штаб-квартиры больницы в Газе, которая была названа в честь бывшего катарского эмира Хамада бин Халифа Аль Тани, отца нынешнего эмира Тамима бин Хамада Аль Тани.

Больница была открыта в 2016 году.