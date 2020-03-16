Коронавирус пришел в Узбекистан

В Узбекистане подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, вызывающим пневмонию. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Инфекцию обнаружили при осмотре гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции. В настоящее время, как сообщает «Газета.uz», проводится эпидемиологическое расследование, а также профилактические мероприятия.

«Определены лица, бывшие в контакте с этим пациентом, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ней из Франции в Узбекистан, сейчас ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинское наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», – заявил главный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов.

На сегодняшний день количество узбекистанцев, у которых диагностирован коронавирус, выросло до шести человек. Зараженными оказались супруг и внучка женщины, вернувшейся из Франции. Еще одним заболевшим стал гражданин Узбекистана, прибывший 15 марта в Ташкент из Стамбула. Контактировавших с ним людей установили, они также взяты под медицинский контроль.

В связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом власти Узбекистана отменили празднование Навруза и другие массовые мероприятия (за исключением свадеб), закрыли детсады, школы и вузы, прервали авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение с другими странами.

Кроме того, у школьников Узбекистана с сегодняшнего дня начинаются большие каникулы.

Узбекистан стал второй страной Центральной Азии, после Казахстана, в которой был выявлен случай заболевания Covid-19.