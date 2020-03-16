В Саудовской Аравии арестованы сотни государственных служащих

Сотни правительственных чиновников, включая военнослужащих и сотрудников служб безопасности, были задержаны в Саудовской Аравии по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении государственными полномочиями..

В заявлении Саудовской национальной антикоррупционной комиссии (Назаха), опубликованном поздно вечером, также говорится, что следователи будут выдвигать обвинения против тех, кто в настоящее время содержится под стражей.

В 2017 году саудовские силовики арестовали десятки принцев и представителей политической и деловой элиты королевства, что было объявлено попыткой борьбы с коррупцией среди высших эшелонов саудовской бюрократии.

Арестованных держали несколько недель в роскошном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где, по сообщениям, некоторые подвергались физическому насилию.

По словам экспертов, наследный принц Мухаммад бин Салман (МБС), сын короля Салмана и наследник престола, использовал чистку, чтобы удалить людей, которые потенциально могут представлять политическую угрозу.

В прошлом году королевский двор заявил, что эта кампания будет свернута через 15 месяцев, но позже власти заявили, что начнут расследования уже среди обычных государственных служащих.

В воскресенье Назаха написала в Твиттере, что арестовала 298 человек, которых обвиняют в таких преступлениях, как взяточничество, злоупотребление властью и растрата в общей сложности 379 миллионов риалов (101 миллион долларов).

Среди тех, кто замешан в этом деле, - восемь сотрудников министерства обороны, подозреваемых во взяточничестве и отмывании денег в связи с государственными контрактами в 2005–2015 годах; и 29 сотрудников министерства внутренних дел в Восточной провинции, в том числе три полковника, генерал-майор и бригадный генерал.

Два судьи были также задержаны за получение взяток, а еще девять должностных лиц, обвиненных в коррупции в университете Альмаарефа в Эр-Рияде, после частичного обрушения здания, в результате которого погибли и получили ранения, заявила Назаха.

Агентство не предоставило имен и каких-то других подробностей о делах.

Согласно нескольким сообщениям, аресты последовали за новой репрессией против высокопоставленных членов королевских семей и высших должностных лиц в начале этого месяца, что, как представляется, является последним усилием МБС по консолидации контроля над всеми основными рычагами власти внутри королевства.

Среди тех, кто был арестован, есть и два самых выдающихся члена королевской семьи: принц Ахмад бин Абдуль-Азиз, младший брат короля, и принц Мухаммад бин Найеф, племянник короля и бывший наследный принц.

Хотя власти Саудовской Аравии официально не комментируют аресты, появляются слухи о возможной попытке государственного переворота или внезапном ухудшении здоровья 84-летнего короля Салмана.

МБС, де-факто правитель королевства, как сообщается, разжигает недовольство среди некоторых членов правящей семьи, усиливая контроль над властью, а некоторые сомневаются в его способности править после международной реакции на убийство опального журналиста Джамаля Хашакджи в 2018 году.

Некоторые члены королевской семьи и представители бизнес-элиты также выразили разочарование в связи с лидерством МБС после серьезного нападения хуситов на нефтяную инфраструктуру королевства в прошлом году.