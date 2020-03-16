Более полумиллиарда школьников и студентов во всем мире ушли на вынужденные «каникулы»

Агентство ООН по вопросам образования заявило, что более полумиллиарда детей и молодежи не могут ходить в школу из-за коронавируса, на фоне стремительного распространения эпидемии в новые страны.

По меньшей мере 56 стран закрыли школы по всей стране, и еще 17 стран закрыли школы в отдельных районах, сообщила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в понедельник.

«Мы сталкиваемся с необычной ситуацией, когда большое число стран одновременно сталкиваются с одной и той же проблемой», - сказала Стефания Джаннини, помощник Генерального директора ЮНЕСКО по образованию.

«Мы должны собраться вместе не только для того, чтобы устранить непосредственные последствия этого беспрецедентного кризиса для образования, но и для того, чтобы создать долгосрочную устойчивость систем образования», - сказала Джаннини.

На прошлой неделе ЮНЕСКО заявила, что каждый пятый учащийся в мире не посещает школу из-за пандемии коронавируса, а еще четверть не имеет доступа в высшие учебные заведения.

Когда на прошлой неделе агентство ООН сделало это заявление, обшенациональные закрытия школ затронули только 15 стран, а в 14-ти осуществлялись лишь региональные приостановки учебного процесса, в результате чего пострадали 363 миллиона школьников и студентов.

ЮНЕСКО заявила, что она работает со странами, пострадавшими от вспышки, «чтобы найти высокотехнологичные, низкотехнологичные и нетехнологичные решения для обеспечения непрерывности обучения».

Такое беспрецедентное одновременное закрытие школ и университетов вызывает скепсис у некоторых экспертов, которые говорят, что от него может быть больше вреда, чем пользы. Дети и молодежь редко болеют этим вирусом, зато их родители теперь вынуждены каким-то образом за ними присматривать, пока те не в школах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вспышка затронула, по меньшей мере, 140 стран с более чем 153 000 подтвержденных случаев по всему миру. Болезнь COVID-19 унесла жизни более 5700 человек во всем мире.