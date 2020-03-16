Новая Зеландия: год спустя после теракта в Крайстчерч

Мусульмане Новой Зеландии отметили годовщину страшного теракта в Крайстчерче, где были убиты более 50 верующих. К сожалению, национальные мероприятия в память о том злодеянии были отменены по очевидной причине, из-за которой сейчас все страны отменяют массовые мероприятия — распространение коронавирусной инфекции.

«Это прагматичное решение. Мы очень опечалены, что вынуждены отменить это, но, вспоминая такую ​​ужасную трагедию, мы не должны создавать риск дальнейшего причинения вреда», - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн в субботу.

Ожидалось, что мероприятие привлечет несколько тысяч человек, включая многих из-за рубежа.

Открытие памятной доски, также запланированное на воскресное утро в главной мечети Крайстчерч Аль-Нур, было тоже отложено в качестве меры предосторожности.

Представитель мечети Тони Грин сказал, что они воспользовались рекомендацией медицинских работников, и решили отложить все мероприятия.

«Было бы неразумно не принимать медицинские рекомендации по поводу коронавируса. Это очень важно», - сказал он.

«Для заражения понадобится только один человек, и будет очень трудно отследить, куда отправился переносчик».

Шесть человек до сих пор дали положительный результат на новый коронавирус в Новой Зеландии, хотя в самом Крайстчерче не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Террорист Брентон Таррант, гражданин Австралии, должен предстать перед судом 2 июня по обвинению в терроризме плюс 51 убийство и 40 покушений на убийства.

Между тем, мусульмане Новой Зеландии говорят, что по прежнему не чувствуют себя в безопасности. Несмотря на широкую поддержку общества и правительства, исламофобская риторика вкупе с откровенными угрозами практически не прекращается, что вынуждает мусульман, наученных горьким опытом, почти всегда ожидать повторения событий прошлогодней давности.