Мир движется к Шариату?

Сказать, что события в России и мире развивались на этой неделе стремительно, значит, ничего не сказать.

В России произошел конституционный переворот - Госдума инициировала обнуление президентских сроков Путина, дающее ему возможность с 2024 года править еще 12 лет, Конституционный суд заявил, что рассмотрит этот вопрос в закрытом режиме, а законодательные собрания 2/3 субъектов федерации одобрили путинские поправки в конституцию всего за 2 дня.

При этом рухнули цены на нефть и рубль, кризис ударил по многим фондовым рынкам, а Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире, который соответствующим образом и продолжил свою победную поступь по планете.

Обо всем этом мы писали посреди недели, но под ее занавес хотелось бы порассуждать кое о чем другом.

Многие мусульмане остроумно подметили, что те же люди, в частности политики, которые травили мусульман за соблюдение шариатских предписаний, столкнувшись с угрозой коронавируса, сами стали невольно их соблюдать. Например, немецкий министр Хорст Зеехофер, известный своими нападками на мусульман Германии за нежелание "полноценно интегрироваться" в немецкое общество и уважать его традиции, на заседании правительства страны отказался пожимать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за опасения подцепить коронавирус. Все восприняли это с пониманием, дружелюбно и со смехом, но если представить себе на минуту, какой бы была реакция, если бы мусульманин или мусульманка из опасения не коронавируса, а Божьего гнева отказались пожимать руку Меркель или Зеехоферу как людям противоположного пола?

Из опасения того же коронавируса многие не только женщины, но и мужчины Европы сейчас надевают на себя головные уборы, в которые можно убирать волосы, маски и перчатки, следуя таким образом самому строгому дресс-коду, который практикует наиболее консервативная часть мусульманских женщин. Тому, который еще недавно запрещался во многих частях Европы.

Сегодня в тех же западных странах запрещаются массовые развлекательные мероприятия, закрываются рестораны, спортивные центры, бассейны - то есть, само собой и вполне буднично происходит то, чем европейцев пугали исламофобы в том случае, если де в Европе победит Шариат и установится Исламское государство. И что же мы видим? Так называемое Исламское государство* почти разгромлено объединенными силами всего Запада, но при этом он сам вводит у себя самые жесткие меры в рамках Шариата или даже сверх того.

Еще одна новость, связанная с общемировыми тенденциями - драконовский срок заключения американскому продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных домогательствах к зависимым от него женщинам. Еще когда это дело только начало обсуждаться, многие противники феминисток ехидничали в связи с тем, что в создаваемой ими атмосфере преследования мужчин за сексуальные домогательства на основании любых шутки, прикосновения и т.д. последние фактически принуждаются к соблюдению Шариата, предписывающего разделение полов и дистанцию в общении между ними вне брака и семьи.

Еще одна подобная мировая тенденция связана с радикальным экологическим движением, олицетворением которого стала подросток Грета Тунберг. Вроде бы эта тема к мусульманам прямого отношения не имеет, однако, на поверку очень даже имеет. Например, как ее следствие стало еще больше развиваться вегетарианство, то есть, в западных обществах стало расти число людей, как и мусульмане, ограничивающих себя в выборе продуктов питания по принципиальным соображениям. К слову, рост ассортимента вегетарианской продукции или блюд в магазинах и заведениях питания тоже на руку мусульманам, особенно в тех местах, где затруднительно найти мясо, дозволенное по Шариату. Да и в целом, многие исламские ученые и проповедники обратили внимание на то, что экологисты поднимают те вопросы, которые должны были бы поднимать мусульмане, потому что согласно Исламу человек является на земле Халифом, наместником, а значит и попечителем всего живого и самой природы, которые вверены ему как аманат.

То есть, если смотреть по сути, реагируя на вызовы, не уверовавшая часть человечества невольно начинает делать то, что не просто не хотела делать добровольно, а с возмущением это отвергала, рассматривая тех, кто принимает на себя такие ограничения, как источник угрозы и врагов своей свободы. Иначе говоря, в таких ситуациях самые строгие предписания Шариата или предписания еще более строгие начинают соблюдать те, кто боялись, что их это заставят делать мусульмане.

У многих мусульман в такой ситуации возникает соблан позлорадствовать, но это вряд ли правильно. Во-первых, такие случае следует использовать не для уничижения людей, а для их просвещения, указания им в мудрой форме на очевидное, потому что это хорошая возможность для них призадуматься и осознать истину. Во-вторых, не в меньшей степени стоит призадуматься и самим мусульманам. А почему люди начинают осознавать целесообразность тех или иных аспектов Шариата не благодаря мусульманам, которые во многих случаях их от него отталкивали, а по другим практическим (как коронавирус) или идейным (феминизм, экологизм) соображениям?

Может быть и современным мусульманам стоит задуматься о том, соответствуют ли их понимание своей религии и ее практика требованиям, которые развитие человечества предъявляет к тем, на кого как на лучшую общину возложена обязанность доносить и устанавливать правила, защищающие благое и запрещающие вредоносное?

* признано террористической организацией в РФ