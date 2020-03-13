В Казахстане подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В Казахстане подтверждены два случая заражения коронавирусом, сообщил на экстренной пресс-конференции 13 марта министр здравоохранения страны Елжан Биртанов. Об этом сообщает издание "Фергана".

«Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение, положительный результат. Граждане Казахстана прибыли из Германии, и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию», — заявил Биртанов.

Он отметил, что клинические симптомы у этих людей отсутствуют. Сейчас оба пациента помещены на карантин в инфекционный стационар в Алма-Ате.

Данные пациентов не раскрываются. Известно, что это мужчина и женщина, они въехали в Казахстан 9 и 12 марта.

«На первом самолете 9 марта было 73 пассажира, мы приступаем к их изоляции. Они не больные, будут находится на карантине 14 дней. Второй борт прилетел сегодня ночью. Весь борт уже помещен на карантин», — сообщил министр здравоохранения.

Биртанов заверил, что медицинские организации полностью готовы к приему больных. «Подготовлены койки в достаточном количестве, имеются запасы медицинских препаратов, дезинфицирующих средств. Медперсонал прошел необходимое обучение, знает, что делать в соответствии с утвержденным протоколом диагностики и лечения», — добавил он.

Это первые случаи заражения уханьским коронавирусом, подтвержденные в Казахстане и Центральной Азии в целом.