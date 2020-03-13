Израиль протестует против встречи Сергея Лаврова с лидерами «Исламского джихада»

Израиль подал официальный протест в четверг после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры в Москве с высокопоставленными лидерами палестинского движения «Исламский джихад».

Российское посольство в среду опубликовало в Твиттере фотографии встречи, в том числе фото, на котором Сергей Лавров и лидер «Исламского джихада» Зияд аль-Нахаля пожимают друг другу руки. Фотография была удалена вскоре после этого.

Российский МИД заявил, что обе стороны сосредоточились на ближневосточных мирных усилиях и текущей ситуации на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.

Они также обсудили восстановление национального единства палестинцев под платформой ООП «как необходимое условие для установления устойчивых прямых переговоров с Израилем», говорится на сайте МИД России.

Россия также подтвердила свою приверженность созданию двух государств.

Между тем временный посол Израиля в России назвал собеседников Лаврова «террористической организацией, поддерживаемой Ираном, которая не признает право Израиля на существование».

Аль-Нахала, 66 лет, был избран генеральным секретарем «Исламского джихада» в 2018 году и в основном базируется в Сирии и Ливане. Иран обеспечивает группу обучением и деньгами.

Ранее в марте лидер ХАМАС Исмаил Хания также встретился с министром иностранных дел России.

«Руководитель движения выразил благодарность нашего народа за позиции России, которая поддерживают права палестинцев на различных региональных и международных форумах», - сообщил в то время сайт ХАМАС.

В прошлом Москва неоднократно принимала представителей палестинских фракций, чтобы обсудить политическое примирение.