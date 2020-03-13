Иран просит помощи у МВФ: впервые в истории республики

В четверг Иран обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о немедленной финансовой помощи для борьбы с новым коронавирусом в сочетании с объявлением властями о 75 новых смертях, что является самым высоким показателем ежедневной смертности с момента начала распространения вируса в стране.

Представитель министерства здравоохранения Ирана Кьянош Джаханпур объявил, что в общей сложности в Иране погибло 429 человек, добавив, что «за последние 24 часа 1075 человек заразились вирусом Covid-19», что подымает «общее количество заражений до 10 075».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Твиттере, что управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева «аявила, что страны, затронутые эпидемией covid-19, будут поддерживаться с помощью инструмента быстрого финансирования (RFI), используемого организацией.

Зариф добавил: «Центральный банк Ирана запросил немедленный доступ к этому механизму финансирования». По данным МВФ, Иран не получал помощи от МВФ с тех пор, как он получил вспомогательный кредит между 1960 и 1962 годами. Другими словами, последний раз за помощью к МВФ Иран обращался еще во времена шаха Резы Пехлеви, почти за 20 лет до хомейнистской революции.

«Совет директоров Международного валютного фонда должен соблюдать мандат фонда (…) и действовать ответственно», - отметил Зариф.

Предполагается, что совет директоров МВФ должен одобрить займы, которые комитет может предоставить, но практически ни одно решение там не может быть принято без одобрения США.

В настоящее время Вашингтон проводит политику «максимального давления», целью которой является истощение финансовых ресурсов иранского государства. Судя по всему, президент США Дональд Трамп не намерен отступать от этой политики.

В своем посте в Instagram, управляющий Центральным банком Ирана Абдул-Насер подтвердил, что в письме, направленном 6 марта, он официально запросил доступ к инструментам быстрого финансирования.

Хамти подтвердил, что «учитывая широко распространенную вспышку нового коронавируса в нашей стране и необходимость продолжать принимать решительные меры для предотвращения и лечения (от этой болезни) и противодействия его экономическим последствиям», Иран запрашивает помощь «приблизительно в 5 миллиардов долларов» от МВФ. Хамти не опубликовал копию письма, которое, по его словам, он отправил в МВФ.

Напомним, что распространение вируса в Иране является одной из самых смертоносных вспышек, имевших место за пределами Китая.