В Анкаре обговорили окончательные детали российско-турецкого соглашения по Идлибу

Турецкие государственные СМИ сообщили в четверг, что детали совместного российско-турецкого соглашения о прекращении огня в раздираемом войной Идлибе близки к завершению.

Эскалация столкновений в последнем оплоте повстанцев в Сирии привела Россию и Турцию к прямой конфронтации на фоне поддерживаемого Москвой наступления сирийского режима, в результате которого был перемещен почти миллион человек.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «в значительной степени было достигнуто соглашение» между двумя сторонами, назвав переговоры «позитивными и конструктивными».

И все же Акар подчеркнул, что Турция готова принять ответные меры в случае нарушения режима прекращения огня.

Его комментарии перекликаются с предупреждениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в среду поручил России принять карательные меры против «небольших нарушений» прекращения огня режимом Башара Асада.

«Перед лицом малейшей атаки [на наши посты] мы не только отомстим, но и ответим гораздо более жестко», - сказал Эрдоган в своей речи в Анкаре.

В соответствии с соглашением 2018 года с Россией, направленным на пресечение штурма силами Асада, Турция в настоящее время сохраняет 12 постов в последнем оплоте сирийской оппозиции.

Эрдоган на прошлой неделе согласился на прекращение огня со своим российским коллегой после нескольких недель турецких ударов и контратак повстанцев по позициям режима, которые, как сообщается, привели к гибели 2400 солдат и 1900 боевиков, связанных с Ираном.

Российская делегация прибыла в Анкару на этой неделе, чтобы обсудить детали соглашения, включая коридор безопасности и совместное патрулирование вдоль ключевой трассы М4.

Турецкая газета Daily Sabah сообщила, что патрулирование будет осуществляться между поселением Трумба в двух километрах к западу от Саракиба, в настоящее время находящимся в руках режима, и поселением Айн-эль-Хавр, как это предусмотрено в соглашении.

Хотя сирийский режим и его союзники неоднократно нарушали условия предыдущих соглашений о прекращении огня, вице-президент Сирийской национальной коалиции Дима Муса заявил, что он надеется, что новая сделка может установить долгосрочный мир для Идлиба.

«Несмотря на расхождение интересов в Идлибе между Турцией и Россией, тот факт, что соглашение было достигнуто, указывает на некоторую конвергенцию, и это может стать основой для соблюдения соглашения», - сказал Муса.

Дамаск, поддерживаемый иранскими силами и российской авиацией, борется за то, чтобы захватить Идлиб с декабря, выталкивая почти миллион мирных жителей на север к турецкой границе.

Турция, в которой уже проживает около четырех миллионов беженцев, призывает западных партнеров страны оказать помощь в преодолении кризиса.